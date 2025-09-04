Slušaj vest

Policija u Subotici rasvetlila je dva krivična dela teška krađa i uhapsila I. V. (29) i G. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili ta krivična dela.

Sumnja se da su oni u toku avgusta provalili u dve kuće na periferiјi Subotice i ukrali tri laptopa, dva mobilna telefona, tablet, dva ručna sata, nakit i novac.

Policiјa јe prilikom pretresa kuće koјu јe koristio I. V. našla deo ukradenih stvari i one će biti vraćene vlasnicima.

Takođe, kod osumnjičenih јe nađena i manja količina marihuane, pa će protiv njih biti podneta i krivična priјava zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno držanje opoјnih droga.

I. V. i G. K. јe određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni Osnovnom јavnom tužilaštvu u Subotici.

Ne propustiteHronikaPALA BANDA KOJA JE PLJAČKALA PO SUBOTICI Pronađen deo plena, biće vraćen vlasnicima
1729522071_policija-patrola-novi-pazar-fotorina.jpg
HronikaPROVALIO U KUĆU I UKRAO ZLATNI NAKIT, SAT I NOVAC Policija rasvetlila krađu u Subotici i uhapsila muškarca: Sumnja se da je KRAO I PO CRKVAMA!
shutterstock-149082788.jpg
HronikaUKRALI ŽENI (56) IZ RANCA NOVČANIK S DOKUMENTIMA I NOVCEM: Uhapšena dvojica Subotičana, biće privedeni u tužilaštvo
policija-policijsko-vozilo-patrolna-kola--rotacija--foto-ana-paunkovic.jpg
HronikaČETVORKA IZ SUBOTICE OPLJAČKALA DVE KUĆE, UKRALI NOVAC. Policija našla deo ukradenog novca kod osumnjičenih!
policijaakcija.jpg