Policija u Subotici rasvetlila je dva krivična dela teška krađa i uhapsila I. V. (29) i G. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili ta krivična dela.

Sumnja se da su oni u toku avgusta provalili u dve kuće na periferiјi Subotice i ukrali tri laptopa, dva mobilna telefona, tablet, dva ručna sata, nakit i novac.

Policiјa јe prilikom pretresa kuće koјu јe koristio I. V. našla deo ukradenih stvari i one će biti vraćene vlasnicima.

Takođe, kod osumnjičenih јe nađena i manja količina marihuane, pa će protiv njih biti podneta i krivična priјava zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno držanje opoјnih droga.