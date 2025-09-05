Slušaj vest

Žena T. N. (52), koja je zadobila teške povrede u porodičnom nasilju u selu Donje Trebešinje kod Vranja, nalazi se na Odeljenju hirurgije Zdravstvenog centra u Vranju, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Njenom suprugu Z. N. (57), koji se tereti da je posle kraće rasprave nožem izbo suprugu u stomak i po levom ramenu, određen je pritvor, a da situacija bude gora, osumnjičeni je nasrnuo na suprugu koja se lečila od karcinoma!

Teške povrede

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju je potvrdilo da se ovaj slučaj porodičnog nasilja dogodio u subotu 30. avgusta u večernjim satima. Prema navodima tužilaštva, Z. N. je posle kraće rasprave suprugu kuhinjskim nožem ubo u donji deo stomaka, zatim je udario šakom u glavu i na kraju je još jedno ubo, ovaj put u levo rame, nanevši jo teške povrede stomaka i dublje povrede ramena, zbog kojih je hospitalizovana na Odeljenju hirurgije.

Foto: Kurir/S.U.

- Ovo nije prvi slučaj porodičnog nasilja za koje je prijavljen Z. N. Protiv njega je u poslednjih pet godina već podneta jedna prijava za ovo krivično delo - saznaje Kurir u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju

Nije bilo očevidaca

Vranjska policija saopštila je da se Z. N. tereti da je 30. avgusta uuveče u selu u okolini Vranja posle kraće rasprave sa suprugom naneo ženi teške povrede nožem.