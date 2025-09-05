Slušaj vest

Žena T. N. (52), koja je zadobila teške povrede u porodičnom nasilju u selu Donje Trebešinje kod Vranja, nalazi se na Odeljenju hirurgije Zdravstvenog centra u Vranju, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Njenom suprugu Z. N. (57), koji se tereti da je posle kraće rasprave nožem izbo suprugu u stomak i po levom ramenu, određen je pritvor, a da situacija bude gora, osumnjičeni je nasrnuo na suprugu koja se lečila od karcinoma!

Teške povrede

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju je potvrdilo da se ovaj slučaj porodičnog nasilja dogodio u subotu 30. avgusta u večernjim satima. Prema navodima tužilaštva, Z. N. je posle kraće rasprave suprugu kuhinjskim nožem ubo u donji deo stomaka, zatim je udario šakom u glavu i na kraju je još jedno ubo, ovaj put u levo rame, nanevši jo teške povrede stomaka i dublje povrede ramena, zbog kojih je hospitalizovana na Odeljenju hirurgije.

viber_image_2024-10-16_11-03-02-626.jpg
Foto: Kurir/S.U.

- Ovo nije prvi slučaj porodičnog nasilja za koje je prijavljen Z. N. Protiv njega je u poslednjih pet godina već podneta jedna prijava za ovo krivično delo - saznaje Kurir u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju

Nije bilo očevidaca

Vranjska policija saopštila je da se Z. N. tereti da je 30. avgusta uuveče u selu u okolini Vranja posle kraće rasprave sa suprugom naneo ženi teške povrede nožem.

- U daljem toku istrage biće ispitani oštećena i svedoci, a biće obavljena i odgovarajuća veštačenja. Događaj je, inače, prijavio bliski rođak iz susedne kuće, a prilikom izvršenja krivičnog dela nije bilo očevidaca - navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.

Ne propustiteHronikaJEZIVO NASILJE U VRANJSKOJ PORODICI: Muž izbo ženu lečenu od karcinoma
nemanja-nikolic-1.jpg
HronikaPREVRNUO SE TRAKTOR, POGINULA ŽENA: Teška saobraćajna nesreća u Vranju
whatsapp-image-20220501-at-2.07.02-pm.jpg
HronikaPOVREĐEN VOZAČ ELEKTRIČNOG BICIKLA U VRANJU! Sudario se s automobilom
shutterstock_2533542681.jpg
SrbijaPOŽAR U VRANJU Buktinja na livadi gde se nalaze košnice sa pčelama: Vatrogasci rade na gašenju (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-30 at 17.39.35_1c9f7e33.jpg