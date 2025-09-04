Napravila se kolona vozila duga oko 10 kilometara
na auto-putu Niš-Beograd
STRAVIČNA NESREĆA KOD VELIKE PLANE: Vozač kombija poginuo u sudaru sa kamionom
Stravična saobraćajna nesreća dogodila se kod mesta Lozovik kod Velike Plane, a kako se saznaje, jedna osoba je poginula.
Prema prvim informacijama, na auto-putu Niš-Beograd došlo je do sudara i kombija i teretnog vozila, u kom je teško povređen vozač kombija.
On je hitno prevezen u bolnicu, ali je, prema nezvaničnim informacijama, tamo preminuo.
Na licu mesta je obustavljen saobraćaj, a kolona vozila duga je oko 10 kilometara.
Kurir.rs/Telegraf
