Stravična saobraćajna nesreća dogodila se kod mesta Lozovik kod Velike Plane, a kako se saznaje, jedna osoba je poginula.

Prema prvim informacijama, na auto-putu Niš-Beograd došlo je do sudara i kombija i teretnog vozila, u kom je teško povređen vozač kombija.

On je hitno prevezen u bolnicu, ali je, prema nezvaničnim informacijama, tamo preminuo.

Na licu mesta je obustavljen saobraćaj, a kolona vozila duga je oko 10 kilometara.

Kurir.rs/Telegraf

