Mladić M. M. (26) primljen je danas u Urgentni centar u Beogradu sa povredom na licu, nanetom najverovatnije sekirom, prema prvim nezvaničnim informacijama. 

Nezvanično, mladić je napadnut na pumpi na Čukarici.

Prema rečima svedoka dok je on stajao na pumpi prišla su mu dvojica muškaraca. Jedan je kod sebe imao čekić, a drugi sekiru. Nakon verbalnog sukoba, jedan od napadača uzeo je sekiru i sa njom po glavi udario mladića.

Napad snimile kamere

Kako se vidi na snimku, napadači su seli u automobil i pobegli ka centru grada.

Policija je na mestu obračuna i raspisana je potraga za napadačima.

Prema poslednjim informacijama, M.M. su konstatovane teške povrede, ali se ne nalazi u životnoj opasnosti!

Kurir.rs/Telegraf

