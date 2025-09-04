Slušaj vest

Sinoćnja akcija u Ekvadoru, podržana od strane Evropola, rezultirala je zaplenom više od 9,3 tone kokaina i 26 hapšenja u nekoliko zemalja, potvrđujući efikasnu borbu protiv kriminalnih mreža koje krijumčare drogu iz Južne Amerike u Evropu, navodi se na sajtu Evropola.

Navode da je kriminalna mreža koristila privatne sigurnosne kompanije kao paravan za regrutovanje osoba već povezanih sa njihovom kriminalnom strukturom.

"Ovo im je omogućilo da postave pouzdano osoblje u ključnim lukama Ekvadora, koje ostaju kritične tačke za operacije krijumčarenja kokaina. Pored toga, mreža je koristila ove privatne sigurnosne kompanije za nabavku oklopnih vozila i vatrenog oružja, koja su potom preusmeravana lokalnim kriminalnim grupama širom Ekvadora. Ove grupe šire nasilje i nasilne smrti, pokrenute teritorijalnim sukobima oko ruta krijumčarenja narkotika", navodi se na sajtu Evropola.

Foto: Europol

Evropol je podržao istragu koju su belgijske vlasti pokrenule još 2020. godine. Tokom prve operativne faze 22. aprila 2020. u Belgiji, uhapšeno je 14 osumnjičenih, a zaplenjeno je 4,6 tona kokaina i 10 komada vatrenog oružja od strane Belgijske federalne policije.

"Najnovija operativna faza sprovedena je ove sedmice, 3. septembra 2025., u oblasti Gvajakila u Ekvadoru. 12 ciljanih osumnjičenih (11 Ekvadoraca i jedan državljanin Srbije) uhapšeno je, a izvršeno je više od 21 pretresa kuća. Policijski službenici zaplijenili su 3 oklopna vozila, 27.000 američkih dolara u gotovini, 5 komada vatrenog oružja i 7 elektronskih uređaja tokom racija".

"Ova višegodišnja istraga bazirana je na informacijama prikupljenim sa šifrovane komunikacione platforme Sky ECC. Tokom proteklih godina, policijske vlasti nanele su niz teških udaraca kriminalnoj mreži, zaplenivši ukupno više od 9 344 kilograma kokaina u 11 slučajeva. Ovo uključuje sedam racija sa ukupno 4.125 kilograma u Ekvadoru, jednu veliku zaplenu od 4.600 kilograma u Belgiji i tri zaplene u ukupnom iznosu od 619 kilograma u Holandiji", kaže se u saopštenju.

Pre manje od godinu dana, Evropol je podržao akciju protiv kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, u skladu sa strategijom za strateško narušavanje mreža krijumčarenja narkotika i njihovih lanaca snabdevanja koji utiču na Evropsku uniju.

"Mreža koju su srušili u Ekvadoru ove sedmice verovatno je snabdevala kokainom osumnjičene uhapšene u prethodnoj akciji, što potvrđuje međusobno povezan pristup policijskih vlasti", navodi se.

Foto: Europol

Bliska saradnja preko okeana

Naglašavaju da ovaj uspeh ne bi bio moguć bez bliske i pouzdane saradnje između policijskih vlasti EU i Latinske Amerike.

"Evropol je pružio analitičku podršku i olakšao razmenu informacija između Belgije i Ekvadora. Posvećena operativna radna grupa Evropola finansirala je slanje kolega iz Ekvadora u sedište Evropola u Hagu, Holandija. Stručnjak Evropola za organizovani kriminal bio je raspoređen u Ekvador za najnoviji akcioni dan, pružajući podršku racijama sa mobilnom kancelarijom radi provere novih operativnih rezultata u realnom vremenu", kaže se u saopštenju.

BANDI "IZBIJENO" 200 MILIONA DOLARA

Razbijanje ove bande rezultiralo je gubicima od približno 200 miliona dolara. Nakon 15-mesečne istrage, Nacionalna policija i Državno tužilaštvo, u koordinaciji sa Evropolom, razbili su bandu povezanu sa trgovinom drogom sa ograncima u Evropi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ekvadora, Džon Rajmberg, koji je potvrdio da je među uhapšenima i državljanin Srbije.

Izvršena je 21 racija u provincijama Pičinča, Gvajas, Manabi, Loha i Samora Činčipe.

Prema Rajmbergu, banda je koristila kontejnere legalno osnovanih kompanija u Ekvadoru za isporuku droge u evropske zemlje poput Grčke, Holandije, Belgije i Italije.

"Koristili su kontejnere kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u izvozu. Ove kompanije su pretresene, a mi ćemo otkriti imena ovih kompanija povezanih sa kriminalnom grupom“, dodao je Rajmberg.

Kriminalna organizacija je kontejnere punila drogom različitim metodama, kako se navodi, koristeći "slepu kuku", "strukturu ogledala"...

Članovi ove bande bili su zaduženi za sve, od proizvodne linije droge do transporta i izvoza.

"Bila je to potpuno sveobuhvatna organizacija; bavili su se svime, od izvoza droge, transporta, bezbednosti, do dolaska droge u luku“, dodao je Rajmberg.

U istrazi je učestvovalo 200 policajaca, 16 tužilaca i agenata Evropola.