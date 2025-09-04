Slušaj vest

Muškarac G. V., osumnjičen da je ubio Dejana Mirkovića (37), navijača Partizana, pre dve noći ispred kafića na Detelinari u Novom Sadu, uhapšen je večeras, nezvanično saznaje "192_rs".

Ubistvo se dogodilo oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove, koja je nakon zločina bila zatvorena za saobraćaj. Od zadobijenih povreda navijač je odmah preminuo, a za osumnjičenim, koji je identifikovan kao G. V., policija je tragala.

Sedeli za istim stolom

- Pre zločina žrtva i osumnjičeni su navodno, sedeli za istim stolom u lokalu. U jednom trenutku su se posvađali u kafiću, ali tada navodno, nije došlo do fizičkog, već samo verbalnog - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Do tuče je došlo tek kad su Mirković i osumnjičeni izašli iz lokala. Osumnjičeni je izvadio nož i nekoliko puta izbo Mirkovića. Krvi je bilo na sve strane. Usledila je panika, s obzirom na to da je u to vreme bilo još gostiju u kafiću, ali i slučajnih prolaznika.

Dugogodišnji sukob

Podsetimo, G. V. je odranije poznat policiji, a 2020. godine pucao je baš na Mirkovića pored obale kanala DTD u Rumenci, a tokom boravka u zatvoru na njegovu roditeljsku kuću u tom mestu bačena je bomba, za šta se sumnjiči pokojni Mirković.

Inače i sam G. V. je bio ranjen 2018. godine pored vrtića Guliver na Novom naselju u Novom Sadu.

Pretpostavlja se da je motiv ubistva raniji nerešeni računi. Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", on je pronađen u "štek stanu" na Detelinari, saznaju iz dobro obaveštenog izvora.