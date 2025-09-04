Slušaj vest

Hapšenje zbog ubistva navijača Izvor: Mup Srbije

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (47) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Sumnja se da je G. V, 2. septembra, ispred ugostiteljskog objekta na Detelinari, nožem ubio tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina.

Policija je osumnjičenog G. V. uhapsila večeras, u stanu S. M.

Takođe, policija je operativnim radom pronašla nož kojim je učinjeno krivično delo.

G. V. je, nakon hapšenja, sproveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, dok je S. M. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu,” izjavio je ministar Dačić.