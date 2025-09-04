POLICIJA UPALA U ŠTEK STAN U NOVOM SADU, UHAPŠENA DVOJICA! Ovako je pao osumnjičeni za ubistvo navijača u Novom Sadu, evo šta je još nađeno (VIDEO)
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (47) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (47) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
Sumnja se da je G. V, 2. septembra, ispred ugostiteljskog objekta na Detelinari, nožem ubio tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina.
Policija je osumnjičenog G. V. uhapsila večeras, u stanu S. M.
Takođe, policija je operativnim radom pronašla nož kojim je učinjeno krivično delo.
G. V. je, nakon hapšenja, sproveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, dok je S. M. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu,” izjavio je ministar Dačić.
Podsetimo, ubistvo Dejana Mirkovića (37) navijača Partizana dogodilo se 2. septembra oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove u Novom Sadu. Ubistvu je, navodno, prethodila svađa dugogodišnjeg simpatizera Partizana i osumnjičenog G. V. koji su prethodno sedeli za istim stolom u kafiću. Iz zasad nepoznatog razloga između njih je došlo do sukoba koji je eskalirao u ubistvo.