Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (47) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Hapšenje zbog ubistva navijača Izvor: Mup Srbije

Sumnja se da je G. V, 2. septembra, ispred ugostiteljskog objekta na Detelinari, nožem ubio tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina.

Policija je osumnjičenog G. V. uhapsila večeras, u stanu S. M.

Takođe, policija je operativnim radom pronašla nož kojim je učinjeno krivično delo.

G. V. je, nakon hapšenja, sproveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, dok je S. M. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu,” izjavio je ministar Dačić.

Podsetimo, ubistvo Dejana Mirkovića (37) navijača Partizana dogodilo se 2. septembra oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove u Novom Sadu. Ubistvu je, navodno, prethodila svađa dugogodišnjeg simpatizera Partizana i osumnjičenog G. V. koji su prethodno sedeli za istim stolom u kafiću. Iz zasad nepoznatog razloga između njih je došlo do sukoba koji je eskalirao u ubistvo.

