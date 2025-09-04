Slušaj vest

Kako je saopštio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, večeras su pripadnici policije u Novom Sadu uhapsili sugrađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je ubio Dejana Mirkovića (37), navijača Partizana pre dva dana u istoimenom gradu, i S. M. (47), koji se sumnjiči za saučesništvo u izvršenu ovog krivičnog dela.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (27), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (47) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela - navodi se u saopštenju i dodaje:

Sumnja se da je G. V, 2. septembra, ispred ugostiteljskog objekta na Detelinari, nožem ubio tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina.

Prilikom ovoga, pronađen je i nož kojim je učinjeno krivično delo — a po fotografiji može se videti da je nož bačen u kanalizaciju nakon izvršenja dela.

Podsetimo, do ubistva je došlo oko 23 časa, pre dve noći, tačnije 2. septembra, na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove, koja je nakon zločina bila zatvorena za saobraćaj. Od zadobijenih povreda navijač je odmah preminuo, a za osumnjičenim, koji je identifikovan kao G. V., policija je tragala.

Ubistvu je, navodno, prethodila svađa dugogodišnjeg simpatizera Partizana i osumnjičenog G. V. koji su prethodno sedeli za istim stolom u kafiću. Iz zasad nepoznatog razloga između njih je došlo do sukoba koji je eskalirao u ubistvo.

- G. V. je, nakon hapšenja, sproveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu, dok je S. M. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - izjavio je ministar Dačić.

Dugogodišnji sukob

Podsetimo, G. V. je odranije poznat policiji, a 2020. godine pucao je baš na Mirkovića pored obale kanala DTD u Rumenci, a tokom boravka u zatvoru na njegovu roditeljsku kuću u tom mestu bačena je bomba, za šta se sumnjiči pokojni Mirković.

Inače i sam G. V. je bio ranjen 2018. godine pored vrtića Guliver na Novom naselju u Novom Sadu.

Kako se dodaje, G. V. je pronađen u "štek stanu" na Detelinari.