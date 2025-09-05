Slušaj vest

U velikoj međunarodnoj operaciji u Ekvadoru zaplenjeno je više tona kokaina, a uhapšeno je 11 osoba, među kojima i jedan državljanin Srbije.

Nakon 15 meseci istrage, Nacionalna policija, u koordinaciji sa Kancelarijom državnog tužioca, identifikovala je i razbila organizaciju povezanu sa drogom, umešanu u kontaminaciju kontejnera

Koristili razne metode

U tim akcijama su, kako prenose lokalni mediji, koristili različite metode poput slepe kuke, stranih tela, ogledalske strukture i kontaminaciju na otvorenom moru.

Hapšenje grupe Foto: Europol

Prema navodima vlasti, droga je bila namenjena evropskim zemljama poput Grčke, Holandije, Belgije i Italije.

Ministar unutrašnjih poslova Džon Rajmberg i komandant policije general Pablo Davilom objasnili su da je ova mreža delovala pod maskom korporativne mreže, koristeći legalno registrovane kompanije kako bi simulirala komercijalne odnose između izvoznika i uvoznika.

Prali pare preko kompanija

Dodaju da su kompanije služile kao mehanizam za pranje novca od zarađenog od trgovine narkoticima.

U ranim jutarnjim časovima, policajci su na nekoliko lokacija istovremeno uhapsili 11 osoba.

Kako navode lokalni mediji, među uhapšenima je i srpski državljanin, identifikovan kao jedan od vođa lanca koji je delovao iz zatvora Latakunga, gde se nalazi više od godinu dana.

Devojka iz Dominikane

Protiv njega je pokrenuto krivično delo u takozvanom slučaju "EURO 2024" za pranje novca, zajedno sa njegovom partnerkom rođenom u Dominikanskoj Republici i drugim ekvadorskim saučesnicima.

Prema navodima Tužilaštva, ova struktura je ubacivala milione dolara nezakonitih sredstava u nacionalni finansijski sistem.

Alias Tuti, koji se smatra metom srednjeg značaja, zarobljen je u Kitu i povezan je sa operacijama u provinciji El Oro, posebno u Mačali.

Alias Godin, klasifikovan kao vredna meta, uhapšen je u kući u Los Seibosu, ​​Gvajakil. Prema policijskim navodima, ima krivični dosije za krivična dela vezana za narkotike i nedavno je pušten na slobodu nakon sudske presude. U kući su pronađena tri luksuzna vozila.

Oružje u zgradi

U Duranu, u naselju San Gabrijel, zaplenjeno je 730 paketa kokain hidrohlorida, puška, pištolj, komunikacioni radio-uređaji i municija.

Dok je u Kitu, u sektoru Komiteta naroda, uhapšeno pet osoba povezanih sa kriminalnom grupom Los Lobos, pri čemu je zaplenjeno 10.000 dolara u gotovini.

U Zamora Činčipeu, sektor San Luis, rasformirana je grupa Los Lobosa, gde je jedna zgrada služila kao skladište oružja.

Vlasti su navele da je ova operacija razbila kriminalnu mrežu sa međunarodnim vezama, koja je koristila paravan kompanije i veze sa zatvorima za koordinaciju isporuke pošiljki droge u Evropu.

Ministar Rajmberg tvrdi da je ovo težak udarac transnacionalnom organizovanom kriminalu, potvrđujući posvećenost vlade borbi protiv trgovine drogom.