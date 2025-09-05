Slušaj vest

Beogradska policija i Više javno tužilaštvo u Beogradu, odeljenje za maloletnike identifikovali su šestoro maloletnika - 4 dečaka i 2 devojčice, od kojih je jedna mlađa od 14 godina, a koji se sumnjiče da su pre 7 dana na Novom Beogradubrutalno zlostavljali vršnjakinju (15) u jednom parku na Novom Beogradu.

Kako se saznaje, policija obavlja razgovore sa njima i po nalogu Odeljenja za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv izvršilaca će biti podneta krivična prijava za krivično delo Zlostavljanje i mučenje.

Maloletnici se sumnjiče da su namamili devojčicu (15) preko drugarice da dođe u park na Novom Beogradu gde su je sačekali i brutalno se iživljavali nad njom.

Devojčicin otac ispričao je, da njegova ćerka ima strašne povrede.

- Rekli su joj: "Sad ćemo da se igramo pržilice". Pustili su neku rep pesmu gde kada god bi taj reper u pesmi izgovorio reč: "Ku*vo" oni bi je šutirali. Imali su martinke. Palili su je cigaretama na 8,9 mesta. Palili joj i sekli kosu. Crtali po telu muški polni organ, kukasti krst. Udarali su joj šamare....- kaže on.

Kazne koje prete nasilnicima sa Novog Beograda

Prema rečima advokata Radomira Munižabe, s obzirom na to da su zlostavljanje izvršili maloletnici - od 15 i 16 godina, kao i jedna devojčica mlađa od 14 godina, sankcije koje osumnjičenima prete su više vaspitne mere, a u izuzetnim slučajevima im može pretiti i maloletnički zatvor.

- Sankcije prema maloletnicima usmerene su na vaspitanje i njihovo ponovno uključivanje u društvo, ali ne i kažnjavanje. Umesto kazni, primenjuju se vaspitne mere poput nadzora, pružanja pomoći i stručnog osposobljavanja. Maloletnički zatvor je najstroža mera, ali se ne može izreći mlađim maloletnicima (od 14 do 16 godina) i koristi se samo u izuzetnim slučajevima za starije maloletnike kada vaspitne mere nisu dovoljne. U slučaju lica mlađih od 14 godina postupak ne bi mogao da se vodi protiv njih u slučaju ovog krivičnog dela - kaže Munižaba.

Prilikom odmeravanja kazne koju će izreći uzima se niz okolnosti u obzir.

- Ranije ponašanje, izvršenje drugih krivičnih dela...- kaže Munižaba.

Nasilje počelo pre 2 meseca

Podsetimo, otac devojčice ispričao je da je vršnjačko nasilje nad njegovom ćerkom počelo pre 2 meseca.

Kako kaže, pre dva meseca drugarica kojoj se obratila devojčica iz škole, namamila je njegovu ćerku preko društvenih mreža, a potom je jedan dečak udario bokserom u glavu, zbog čega su joj polomljene naočare.

- To smo prijavili policiji, ali ta devojčica je nastavila da preti. U petak je ponovo ta devojčica odlučila da napadne moju ćerku. Pozvala je drugaricu mog deteta i zapretila joj je da je dovede na Novi Beograd kod Fontane. Njih dve su otišle tamo. Drugarica moje ćerke joj nije govorila namere, već da idu do Meka i da se prošetaju. Potom joj je predložila da odu u park. Kada su stigle tamo pojavila se ta devojčica nasilnica, sa drugaricom i četiri druga. Opkolili su moju ćerku, a njena drugarica je otišla. Tada je usledio pakao - kaže sagovornik.