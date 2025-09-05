Slušaj vest

Prema nepotvrđenim informacijama, oni su ga presreli, a zatim počeli da ga udaraju, pa isekli nožem i polomljenom staklenom flašom.

Kineski državljanin L. X. (32) primljen je u Urgentni centar u jako teškom stanju. On je, kako je poznato odmah operisan, i nalazi se u životnoj opasnosti.

- Napadači su mu isekli arteriju na ruci zbog čega je izgubio dosta krvi - navodi se.

Po nalogu tužilaštva zadržavanje do 48 sati određeno je M.K. (20) i V.S. (20).

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteHronika4 DEČAKA I 2 DEVOJČICE - IDENTIFIKOVANI NASILNICI KOJI SU MUČILI VRŠNJAKINJU: Sekli joj kosu, palili je cigaretama i šutirali u parku na Novom Beogradu
park.jpg
HronikaSRBIN UPRAVLJAO KRIMI HOBOTNICOM IZ ZATVORA?! Glavni pomagač mi bila njegova devojka iz Dominikane, sumnja se da su ovako "prali" pare od droge (VIDEO/FOTO)
droga zaplena ekvador
HronikaNASILNIKU IZ OKOLINE VRANJA NIJE PRVI PUT DA GA PRIJAVLJUJU ZA PORODIČNO NASILJE: Nožem u stomak ubo suprugu koja se lečila od karcinoma, određen mu pritvor!
968451.jpg
HronikaEVO GDE JE POLICIJA PRONAŠLA NOŽ NAKON SVIREPOG UBISTVA NAVIJAČA Osumnjičeni pronađeni u štek stanu u Novom Sadu: Ovako su uhapšeni (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2025-09-04 221957.png