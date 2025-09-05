Policija u Beogradu uhapsila je sinoć dvojicu mladića koji su u centru Beograda u parku napala i teško povredila državljanina Kine.
MLADIĆA ISEKLI FLAŠOM I NOŽEM, BORI SE ZA ŽIVOT: Krvavi napad u centru Beograda! Presekli mu arteriju, izgubio je mnogo krvi
Prema nepotvrđenim informacijama, oni su ga presreli, a zatim počeli da ga udaraju, pa isekli nožem i polomljenom staklenom flašom.
Kineski državljanin L. X. (32) primljen je u Urgentni centar u jako teškom stanju. On je, kako je poznato odmah operisan, i nalazi se u životnoj opasnosti.
- Napadači su mu isekli arteriju na ruci zbog čega je izgubio dosta krvi - navodi se.
Po nalogu tužilaštva zadržavanje do 48 sati određeno je M.K. (20) i V.S. (20).
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)
