Slušaj vest

Bivši direktor Gerontološkog centra u Nišu, Milan Stevanović, osuđen je u Višem sudu u Nišu na devet godina zatvora jer nije preduzeo zaštitne mere zbog čega se zarazilo 194 korisnika doma od kojih je 49 preminulo za vreme pandemije.

Više o ovome otkrila je dopisnica Kurira iz Niša, Violeta Milićević:

- Viši sud u Nišu izrekao je kaznu zatvora od 9 godina bivšem direktoru gerontološkog centra u Nišu, ali i 10 godina zabrane obavljanja delatnosti na rukovodećim položajima u ustanovama socijalne zaštite. Kako je sudija obrazložila, Stevanoviću se stavlja na teret nepostupanje za vreme pandemije koronavirusa 2020. godine. On čak mesec dana, od 12. marta, kako je rekla sudija, do negde 15. aprila, nije obavestio nadležne institucije da je došlo do masovnog zaražavanja u gerontološkom centru u Nišu.

Foto: Kurir Televizija

Na sudu je rečeno da je na snimcima viđeno da nije naložio izolacione sobe na svakom spratu nego su zdravi i bolesni bili jedni preko puta drugih:

- Kako smo čuli iz presude, nije poštovao propisane mere od strane ministarstva, pa je tako dozvolio posete štićenicima doma iako je to u tom trenutku bilo zabranjeno. Na taj način zarazio se veliki broj ljudi, korisnici nisu imali sobe za izolaciju pa su provodili vreme sa ostalim korisnicima doma. Tako je taj broj zaraženih stigao blizu 200, od kojih je 49 preminulo.

Uprkos tome što je odbrana rekla da se radi o starijim ljudima koji su imali pridružene bolesti, veštačenjem je utvrđeno da je većina njih preminula od posledica koronavirusa. Odbrana je iznela da je on obavestio nadležne zdravstvene institucije u Nišu, međutim sudija je rekla da to nije bilo dovoljno, te da je on ipak trebao da obavesti nadležno ministarstvo o masovnom zaražavanju.

EVO NA KOJI JE NAČIN JE ZARAŽENO SKORO 200 LJUDI U NIŠU ZA VREME PANDEMIJE! Reporterka Kurira o presudi Stevanoviću: Utvrđeno niz propusta Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs