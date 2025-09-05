Slušaj vest

Mladić D. A. (19) iz Sajana kod Kikinde osumnjičen je da je tokom jula u Kikindi obljubio devojčicu od 13 godina, nakon čega je ona zatrudnela! Osumnjičeni D. A. je saslušan i određeno mu je zadržavanja do 48 sati, a ukoliko se dokaže njegova krivica, preti mu robija u trajanju od pet do 15 godina!

- Osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, a naredbom o sprovođenju istrage tereti se da je obljubio 13-godišnju devojčicu, što je za posledicu imalo trudnoću - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.