Mladić D. A. (19) iz Sajana kod Kikinde osumnjičen je da je tokom jula u Kikindi obljubio devojčicu od 13 godina, nakon čega je ona zatrudnela! Osumnjičeni D. A. je saslušan i određeno mu je zadržavanja do 48 sati, a ukoliko se dokaže njegova krivica, preti mu robija u trajanju od pet do 15 godina!

- Osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, a naredbom o sprovođenju istrage tereti se da je obljubio 13-godišnju devojčicu, što je za posledicu imalo trudnoću - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu osumnjičenom mladiću je izrekao meru zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja s oštećenom, kao i svedocima koje je potrebno ispitati u toku postupka, a zbog sumnje da bi mogao da ometa postupak i utiče na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

