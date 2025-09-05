SRPSKI ESKOBAR IZ ZATVORA KOMANDOVAO KOKAINSKIM RUTAMA! Srđan Jezdimir označen kao vođa klana, njegovi saradnici uhapšeni u Ekvadoru, pali zbog 9,3 tone droge!
Srpski narko-bos Srđan Jezdimir, koji se nalazi u zatvoru u Ekvadoru gde čeka suđenje zbog optužbi da je trgovao ljudima i prao pare, označen je kao šef kriminalne organizacije kojom je komandovao iz ćelije! U velikoj međunarodnoj akciji juče je uhapšeno 11 osoba, a nakon 15 meseci istrage razbijena je mreža trgovine 9,3 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu, koju je godinama predvodio srpski narko-bos Jezdimir!
Prema pisanju medija iz Ekvadora, Srđan Jezdimira i jedanaest Ekvadoraca povezani su sa optužbama za organizovani kriminal. Jedanaestoro njih je uhapšeno rano juče ujutru nakon što su identifikovani kao članovi međunarodne mreže za trgovinu drogom.
Srbin vođa klana
- Jezdimir Srđan, poznat po nadimcima "Brate" i "Srpski Eskobar", označen je kao vođa klana koji švercuje kokain. Naime, Jezdimir poseduje dvojno državljanstvo, srpsko i ekvadorsko - navode mediji i dodaju:
- Protiv njega se vodi postupak zbog ilegalne trgovine ljudima i pranja novca. Iako je uhapšen 20. novembra 2024. zajedno sa još dvojicom, nastavio je da deluje iz zatvora Latakunga, odnosno komandovao je kriminalnom grupom iz ćelije. Hapšenje Jezdimira prošle godine smatralo se kao velikim ulovom, ali je on i pored toga svojim kanalima nastavio da rukovodi i komanduje grupom.
Paravan
Ovom zaplenom droge i oružja razbijena je velika hobotnica međunarodne kriminalne grupe. Klan je delovao pod paravanom kompanija, ali su instrukcije dobijali iz zatvora.
- Tokom istrage koja je trajala 15 meseci, ukupno je uhapšeno 28 osoba za koje se sumnja da su bili deo međunarodne kriminalne organizacije koju je vodio Srđan Jezdimir. U Ekvadoru je zaplenjeno 4,13 tona kokaina, dok je u Evropi, zahvaljujući međunarodnoj saradnji, zaplenjeno dodatnih 5,22 tone
- rekao je ministar unutrašnjih poslova Ekvadora koji je potom dodao:
- Organizacija je koristila različite metode poput slepe kuke, stranih tela, ogledalske strukture i kontaminaciju na otvorenom moru. Glavne destinacije za drogu bile su Grčka, Holandija, Belgija i Italija.
Za pet godina imali 11 kokainskih tura
U ekvadorskim medijima se navodi da je grupa delovala od 2020. godine id a su dosad čak 11 puta delovali pod paravanom kompanija koja su radile izvoz, odnosno isporuke proizvoda u inostranstvo. U tim kontejnerima bila je skrivena droga koja je dospevala na evropsko tržište.
- Grupa je izvela osam operacija, odnosno kokainskih tura u Ekvadoru i tri u Evropi. Tokom vanredne zdravstvene situacije koja je izazvana pandemijom korona virusa 2020. godine, međunarodna grupa uspela je da se infiltrira u glavne luke zemlje, stvarajući povoljne uslove za izbegavanje kontrola i transporta kokaina - navodi lokalni mediji.
Istražitelji u Ekvadoru juče ujutru su u Duranu, u naselju San Gabrijel zaplenili 730 paketa kokaina, zatim puške, pištolje, municiju i radio-uređaje za komunikaciju, dok je u Kitu, glavnom gradu Ekvdora, u sektoru Komiteta naroda zaplenjeno 10.000 dolara u gotovini. Policija je upala u jednu zgradu u Zamora Činčipeu gde je našla arsenal oružja, tačnije skladište - navode mediji sa Ekvadora i dodaju da su na još nekoliko lokacija oduzeti luksuzni automobili.
Pale velike zverke
Među uhapšenima je i Deni Vilijam Naula Gonzalez, zvani Olin, ekvadorski državljanin koga policija smatra za visokorangiranog pripadnika međunarodne grupe. Prema istrazi, on je bio odgovoran za finansiranje i isporuku velikih količina kokaina u inostranstvo u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama koje deluju u provinciji Gvajas. Uhapšen je u kući u oblasti Los Seibos, na severu Gvajakila.
Još jedan od uhapšenih je Gilson Havijer Muriljo Laroza, zvani Muro, takođe Ekvadorac i identifikovan kao meta "srednjeg značaja". Prema istrazi, bio je odgovoran za transport droge unutar kriminalne organizacije.
Uhapšeni, pored Gonzačeza i Laroza su:
x Lahe Pinkaj Luis Elisaul (Ekvadorac)
x Perez Vimos Gabriel Francisco (Ekvadorac)
x Zambrano Roman Ramon Alonso (Ekvadorac)
x Zambrano Salazar Karlos Alberto (Venecuelanac-Ekvadorac)
x Acebo Rodrigez Hose Eduardo (Ekvadorac)
x Tenorio Ahila Darvin Havijer (Ekvadorac)
x Filbig Viljavisencio Migel Fernando (Ekvadorac)
x Toledo Lara Vilijam Andres (Ekvadorac)
x Kartuče Karči Huan Karlos (Ekvadorac)