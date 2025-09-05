Paravan

Ovom zaplenom droge i oružja razbijena je velika hobotnica međunarodne kriminalne grupe. Klan je delovao pod paravanom kompanija, ali su instrukcije dobijali iz zatvora.

- Tokom istrage koja je trajala 15 meseci, ukupno je uhapšeno 28 osoba za koje se sumnja da su bili deo međunarodne kriminalne organizacije koju je vodio Srđan Jezdimir. U Ekvadoru je zaplenjeno 4,13 tona kokaina, dok je u Evropi, zahvaljujući međunarodnoj saradnji, zaplenjeno dodatnih 5,22 tone

- rekao je ministar unutrašnjih poslova Ekvadora koji je potom dodao:

- Organizacija je koristila različite metode poput slepe kuke, stranih tela, ogledalske strukture i kontaminaciju na otvorenom moru. Glavne destinacije za drogu bile su Grčka, Holandija, Belgija i Italija.