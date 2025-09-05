Slušaj vest

Mladić D. A. (19) iz Sajana kod Kikinde, osumnjičen je da je tokom jula obljubio trinaestogodišnju devojčicu, nakon čega je ona zatrudnela! Tereti se da je počinio krivično delo obljuba sa detetom. Najčešće ovakve slučajeve policiji prijavljuju najbliži članovi porodice, zdravstvene ustanove i Centri za socijalni rad:

- Tako je bilo i u ovom slučaju. Kad se požalila da ima zdravstvene tegobe, majka je devojčicu odvela kod lekara. Ginekološki pregled potvrdio je da je trudna. Policija je nakon toga tinejdžera lišila slobode, a on je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Institucije su blagovremeno postupale u ovom kompleksnom slučaju pružajući adekvatnu podršku maloletnici i njenoj porodici, kako bi prebrodili traumatsko iskustvo - saznaje Kurir.

Iz zrenjaninskog VJT je saopšteno da je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu osumnjičenom D.A. izrekao meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom i svedokom, koje je potrebno ispitati u toku postupka, a zbog postojanja osobitih okolnosti da bi mogao ometati postupak uticanjem na njih, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo.

Naredbom o sprovođenju istrage tereti se da je obljubio 13-godišnju devojčicu, što je za posledicu imalo trudnoću. Za krivično delo obljuba sa detetom, zaprećena je kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina.

