Slušaj vest

Mladić Bogdan Stojković (23) iz Aranđelovca, nastradao je pre dva dana u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca

Nesreća se, podsetimo, desila u utorak 3. septembra oko 18 časova kod Orašca kod Mladenovca. Od zadobijenih povreda Stojković je preminuo na licu mesta, dok se lekari i dalje bore za život njegovog druga J. K. koji je upravljao automobilom marke "porše". 

Brza vožnja?

- Istraga će utvrditi kako je došlo od teške nesreće. Sumnja da je neprilagođena brzina dovela do udesa, ali ove informacije se i dalje proveravaju. Nesreća se desila na čistini, na ravnom pravcu i sumnja se da su zbog brze vožnje sleteli s puta i završili u njivi - navodi naš sagovornik i dodaje:

WhatsApp Image 2025-09-05 at 13.25.48.jpeg
Bogdan Stojković Foto: Drušvene mreže

- Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt Stojkovića koji je sedeo na suvozačevom mestu, dok je njegov prijatelj J. K. sanitetom prevezen u beogradsku bolnicu. Uviđaj je trajao satima na ovoj deonici puta, a saobraćaj je bio u kratkom prekidu. 

Divan mladić

Istraga povodom saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom je i dalje u toku, a žitelji Aranđelovca za poginulog sugrađanina imaju samo lepe reči. 

- Bogdan je bio divan mladić pred kojim je bio život. Ne možemo da verujemo da je na ovaj način izgubio život... Bio je sa prijateljem u kolima, komšijom sa kojim se druži ceo život - kažu Aranđelovčani i dodaju da je Bogdan radio u pošti. Neutešna porodica, prijatelji i rođaci danas će ga ispratiti na večni počinak. 

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD MLADENOVCA: Poginula jedna osoba
Screenshot 2025-09-03 193821.jpg
Hronika"DAO OCU POMEN, PA SUTRADAN NASTRADAO" Oglasila se rođaka Miloša koji je izazvao nesreću i poginuo kod Mladenovca: U KUĆI JE HAOS
123.jpg
HronikaOVO JE MILOŠ KOJI JE POGINUO U SUDARU S AUTOBUSOM: Komšije otkrile detalje: Otac mu je umro skoro, a deda... (FOTO)
123.jpg
HronikaPUTNICI VRIŠTALI, KUKALI I DOZIVALI POMOĆ... Stravični detalji udesa kod Mladenovca "Izlazili su KRVAVIH GLAVA iz autobusa"
mali-pozarevac-4-foto-kurir.jpg