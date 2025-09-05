Slušaj vest

Mladić Bogdan Stojković (23) iz Aranđelovca, nastradao je pre dva dana u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca.

Nesreća se, podsetimo, desila u utorak 3. septembra oko 18 časova kod Orašca kod Mladenovca. Od zadobijenih povreda Stojković je preminuo na licu mesta, dok se lekari i dalje bore za život njegovog druga J. K. koji je upravljao automobilom marke "porše".

Brza vožnja?

- Istraga će utvrditi kako je došlo od teške nesreće. Sumnja da je neprilagođena brzina dovela do udesa, ali ove informacije se i dalje proveravaju. Nesreća se desila na čistini, na ravnom pravcu i sumnja se da su zbog brze vožnje sleteli s puta i završili u njivi - navodi naš sagovornik i dodaje:

Bogdan Stojković Foto: Drušvene mreže

- Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt Stojkovića koji je sedeo na suvozačevom mestu, dok je njegov prijatelj J. K. sanitetom prevezen u beogradsku bolnicu. Uviđaj je trajao satima na ovoj deonici puta, a saobraćaj je bio u kratkom prekidu.

Divan mladić

Istraga povodom saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom je i dalje u toku, a žitelji Aranđelovca za poginulog sugrađanina imaju samo lepe reči.