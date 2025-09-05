"TUGO MOJA GOLEMA, KAKO ĆEMO BEZ TEBE! REČI SU MI NESTALE, NEMA IH..." Društvene mreže preplavili bolni oproštaji od Bogdana koji je "Poršem" sleteo u njivu
Bogdan Stojković (23) iz Aranđelovca nastradao je pre dva dana u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca, a njegova porodica i prijatelji opraštaju se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama.
Nesreća se dogodila 3. septembra oko 18 časova u mestu Orašac kod Mladenovca, kada je "porše", u kojem su bili Bogdan i njegov prijatelj J. K. (31), sleteo s puta i završio u njivi. Sumnja se da je do udesa došlo zbog neprilagođene brzine, ali te informacije utvrdiće dalja istraga.
Reči su nestale
Nakon ove tragedije društvene mreže su preplavljene tužnim oproštajima od mladića Bogdana Stojkovića.
- "Počivaj u miru, dobri naš druže", "Saučešće porodici, neka te nađeli čuvaju", "Nikad te naćemo dati zaboravu, dobri naš Bogi", "Tuga i žalost neopisiva", "Počivaj u miru divni dečače", "Večna mu slava, porodici iskreno saučešće", "Neka ti je laka zemlja, a dragi Bog neka ti podari nebeski raj", "Uf, šta reći i mladost i lepota nam se ugasila", "Tugo moja, golema kako ćemo bez tebe dalje... Reči su mi nestale, nema ništa da kažem za ovo što nam se desilo - samo su neke od poruka koje se mogu pročitati na mrežama.
Junače, izdrži
Takođe, osim tužnih poruka povodom Bogdanove smrti na Fejsbuku su mogle dase pročitaju i reči podrške za teško povređenog mladića J. K. On je u udesu zadobio teške povrede karlice, slomljena su mu rebra i ima hematom na glavi.
- "Junače, izdrži, uz tebe smo", "Želimo ti brz oporavak", "Nadamo se da ćeš biti dobro, a Bokiju želimo da mirno putuje u nebesko carstvo", "Bićeš dobro, svi se molimo da ozdraviš" - poručili su mu prijatelji na drutđvenim mrežama.
Inače, kako nam je rekao prijatelj povređenog i nastradalog mladića iz Aranđelovca, oni su bili jako dobri prijatelji, koji čak i žive jedan pored drugog. Kobnog dana uputili su se za Beograd.
Istraga povodom nesreće je i dalje u toku i ona će utvrditi sve detalje ove tragedije.