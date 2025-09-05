Slušaj vest

Bogdan Stojković (23) iz Aranđelovca nastradao je pre dva dana u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca, a njegova porodica i prijatelji opraštaju se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama.

Nesreća se dogodila 3. septembra oko 18 časova u mestu Orašac kod Mladenovca, kada je "porše", u kojem su bili Bogdan i njegov prijatelj J. K. (31), sleteo s puta i završio u njivi. Sumnja se da je do udesa došlo zbog neprilagođene brzine, ali te informacije utvrdiće dalja istraga.

Reči su nestale

Poginuli mladić Bogdan Stojković Foto: Drušvene mreže

Nakon ove tragedije društvene mreže su preplavljene tužnim oproštajima od mladića Bogdana Stojkovića.

- "Počivaj u miru, dobri naš druže", "Saučešće porodici, neka te nađeli čuvaju", "Nikad te naćemo dati zaboravu, dobri naš Bogi", "Tuga i žalost neopisiva", "Počivaj u miru divni dečače", "Večna mu slava, porodici iskreno saučešće", "Neka ti je laka zemlja, a dragi Bog neka ti podari nebeski raj", "Uf, šta reći i mladost i lepota nam se ugasila", "Tugo moja, golema kako ćemo bez tebe dalje... Reči su mi nestale, nema ništa da kažem za ovo što nam se desilo - samo su neke od poruka koje se mogu pročitati na mrežama.

Junače, izdrži

Takođe, osim tužnih poruka povodom Bogdanove smrti na Fejsbuku su mogle dase pročitaju i reči podrške za teško povređenog mladića J. K. On je u udesu zadobio teške povrede karlice, slomljena su mu rebra i ima hematom na glavi.

- "Junače, izdrži, uz tebe smo", "Želimo ti brz oporavak", "Nadamo se da ćeš biti dobro, a Bokiju želimo da mirno putuje u nebesko carstvo", "Bićeš dobro, svi se molimo da ozdraviš" - poručili su mu prijatelji na drutđvenim mrežama.

Inače, kako nam je rekao prijatelj povređenog i nastradalog mladića iz Aranđelovca, oni su bili jako dobri prijatelji, koji čak i žive jedan pored drugog. Kobnog dana uputili su se za Beograd.