Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorice R. (35) i Miroslava R. (24) zbog sumnje da su tokom 2023. godine i u toku 2024. godine oštećenog (koji u ovom postupku ima status posebno osetljivog svedoka) eksploatisali za prosjačenje zloupotrebom njegovog poverenja, teških prilika, silom i pretnjama.

Optužnicom okrivljenima se na teret stavlja krivično delo trgovina ljudima u saizvršilaštvu za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 12 godina. Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju.

Predloženo produženje pritvora

Tužilaštvo je predložilo sudu da Zorici R. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovila krivično delo u kratkom vremenskom periodu, dok se Miroslav R. nalazi u pritvoru po rešenju Prvog osnovnog suda u Beogradu. Takođe je predloženo da sud okrivljenima izrekne meru bezbednosti zabrane prilaženja i komunikacije sa oštećenim, kao i da ih obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka i troškova Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni od maja do 10. novembra 2023. godine, kao i od 24. avgusta do 24. septembra 2024. godine, na više lokacija u Beogradu prinudili oštećenog na prosjačenje zloupotrebom poverenja i njegovih teških prilika. U tom cilju Zorica R. je zadržala ličnu kartu oštećenog i uzela mu mobilni telefon i SIM karticu, ujedno mu zabranivši da komunicira sa porodicom.

Pretnje

Zorica R. i Miroslav R. su, kako se sumnja, oštećenom gotovo svakodnevno pretili ubistvom i govorili mu da će ga prodati u belo roblje ukoliko ne zaradi i ne isprosi dovoljno. Takođe, kada nisu bili zadovoljni iznosom prikupljenog novca, tukli su žrtvu različitim predmetima i na druge načine zlostavljali.

Oštećeni je osećao opravdani strah i ugroženost i bespogovorno je prosjačio za okrivljene koji su svakodnevno išli međugradskim autobusima na više lokacija u Beogradu, gde je oštećeni prinudno prosjačio od 10 do 22 časa noseći karton oko vrata sa natpisom „Ja sam gladan“.

Zorica R. i Miroslav R. su mu oduzimali prikupljenu milostinju i davali mu ograničeno hranu, vodu i cigarete. U novembru 2023. oštećeni je uspeo da pobegne od njih i vrati se u porodičnu kuću kod oca, da bi ga 24. avgusta 2024. godine okrivljeni presreli kada se vraćao sa posla i dovođenjem u zabludu namamili ga da uđe u njihov automobil.