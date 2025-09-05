PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV OSUMNJIČENIH ZA TRGOVINU LJUDIMA! Zorica i Miroslav terali žrtvu da prosi i pretili joj ubistvom ako im ne donese pare!
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorice R. (35) i Miroslava R. (24) zbog sumnje da su tokom 2023. godine i u toku 2024. godine oštećenog (koji u ovom postupku ima status posebno osetljivog svedoka) eksploatisali za prosjačenje zloupotrebom njegovog poverenja, teških prilika, silom i pretnjama.
Optužnicom okrivljenima se na teret stavlja krivično delo trgovina ljudima u saizvršilaštvu za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 12 godina. Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju.
Predloženo produženje pritvora
Tužilaštvo je predložilo sudu da Zorici R. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovila krivično delo u kratkom vremenskom periodu, dok se Miroslav R. nalazi u pritvoru po rešenju Prvog osnovnog suda u Beogradu. Takođe je predloženo da sud okrivljenima izrekne meru bezbednosti zabrane prilaženja i komunikacije sa oštećenim, kao i da ih obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka i troškova Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni od maja do 10. novembra 2023. godine, kao i od 24. avgusta do 24. septembra 2024. godine, na više lokacija u Beogradu prinudili oštećenog na prosjačenje zloupotrebom poverenja i njegovih teških prilika. U tom cilju Zorica R. je zadržala ličnu kartu oštećenog i uzela mu mobilni telefon i SIM karticu, ujedno mu zabranivši da komunicira sa porodicom.
Pretnje
Zorica R. i Miroslav R. su, kako se sumnja, oštećenom gotovo svakodnevno pretili ubistvom i govorili mu da će ga prodati u belo roblje ukoliko ne zaradi i ne isprosi dovoljno. Takođe, kada nisu bili zadovoljni iznosom prikupljenog novca, tukli su žrtvu različitim predmetima i na druge načine zlostavljali.
Oštećeni je osećao opravdani strah i ugroženost i bespogovorno je prosjačio za okrivljene koji su svakodnevno išli međugradskim autobusima na više lokacija u Beogradu, gde je oštećeni prinudno prosjačio od 10 do 22 časa noseći karton oko vrata sa natpisom „Ja sam gladan“.
Zorica R. i Miroslav R. su mu oduzimali prikupljenu milostinju i davali mu ograničeno hranu, vodu i cigarete. U novembru 2023. oštećeni je uspeo da pobegne od njih i vrati se u porodičnu kuću kod oca, da bi ga 24. avgusta 2024. godine okrivljeni presreli kada se vraćao sa posla i dovođenjem u zabludu namamili ga da uđe u njihov automobil.
Ponovo su ga odveli u kuću na teritoriji Beograda i pretnjama ga prinudili na prosjačenje na isti način kao tokom 2023. godine. Nakon 32 dana, 24. septembra 2024. godine, rođak oštećenog je sa svojim poznanicima došao do lokacije gde je oštećeni prosio i odveo ga kući, pri čemu je oštećeni zatečen u teškom zdravstvenom stanju.