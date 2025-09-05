Slušaj vest

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje prema M. K. (20) i V. S. (20) zbog nanošenja teških telesnih povreda u saizvršilaštvu.

- Postoji sumnja da su M. K. i V. S. 4. avgusta oko 20.20 sati na teritoriji opštine Savski venac prišli oštećenom L. H. (32), državljaninu Narodne Republike Kine i nakon verbalne rasprave zadali mu udarce flašama koje su držali u rukama u telo i glavu, nakon čega su napustili lice mesta - navodi se u saopštenju.

Kako potom navode, oni su saslušani u prostorijama tužilaštva i nisu izneli svoje odbrane, odnosno iskoristili su zakonsko pravo da ništa ne izjave.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo Prvom osnovnom sudu u Beogradu da se prema M. K. i V. S. odredi pritvor obzirom da osobite okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke, kao i da način izvršenja i težina posledica su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

