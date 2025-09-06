Slušaj vest

Tivatska policija, u saradnji sa službenicima Centra za socijalni rad Tivat, preduzimajući aktivnosti u cilju suzbijanja eksploatacije dece u svrhu prosjačenja, došli do sumnje da su maloletna osoba od 17 godina iz Srbije i B. V. (27) sa Kosova i Metohije, počinili krivično delo trgovina ljudima, zbog čega su ih uhapsili.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, patrola je ispred trgovinskog objekta u Tivtu zatekla tri maloletne osobe kako prosjače.

- U službenim prostorijama Odeljenja bezbednosti Tivat su prikupljena obaveštenja od dva lica - oca troje oštećene dece B.V. (27) i majke jednoga od njih, maloletnice stare 17 godina, koji su takođe zatečeni na licu mesta. Preduzetim radnjama policija je došla do sumnje da su maloletnica i B. V. iskorištavali pomenutu decu u svrhu prosjačenja, te je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu ova dva lica lišena slobode zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima - saopšteno je iz policije.