Vatrogasci-spasioci su danas oko 17.30 časovas iz reke Save, kod Sremske Rače, izvukli telo za sada neidentifikovanog muškarca.

Prema nezvaničnim informacijama iz sela, od jutros je bila pokrenuta potraga za mladićem rođenim 1995. godine, koji se prethodne večeri nije vratio kući.

Na lice mesta izašli su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice sa čamcima, kao i policija, koja je obavila uviđaj. Zvanična identifikacija i uzrok smrti biće utvrđeni nakon obdukcije.

Foto: Kurir.rs/D. Š.

Meštani navode da je porodica jutros prijavila nestanak, a potom je organizovana i potraga uz pomoć policije i vatrogasaca.

Za sada nema potvrde da je telo pronađeno u Savi upravo nestali mladić, ali se istraga u tom pravcu nastavlja.

