DEČAKA (12) UDARIO AUTOMOBIL! Jeziva saobraćajna nesreća u Jajincima: Sa teškim povredama prevezen hitno u Urgentni centar
Jedan automobil je večeras oborio dečaka (12) na uglu ulica Vukašina Antića i Bulevara JNA u Jajincima.
Prema prvim informacijama, do teške saobraćajne nesreće je došlo oko 19 časova, a dete je zadobilo teške povrede — povredu glave i prelom potkolenice. Ekipa Hitne pomoći odmah je intervenisala i prevezla dečaka u Urgentni centar.
Na mestu nesreće policija obavlja uviđaj, a okolnosti koje su dovele do obaranja pešaka biće naknadno utvrđene.
