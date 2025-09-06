Slušaj vest

LOZNICA - Novo sanitetsko vozilo od danas je deo voznog parka Zdravstvenog centra (ZC) Loznica, saopšteno je iz ustanove koja ističe da je nabavljeno zahvaljujući sopstvenim prihodima, bez preciziranja njegove vrednosti. Kupovinom ovog vozila omogućeno je, ističu iz ZC, da se značajno poboljša kvalitet i efikasnost pružanja medicinske pomoći, kao i bezbedniji transport pacijenata.

Novo sanitetsko vozilo, marke ‘’Fiat Ducato“ opremljeno je savremenom medicinskom opremom koja će zdravstvenim radnicima olakšati svakodnevni rad i doprineti još bržoj i efikasnijoj intervenciji. Rukovodstvo ustanove ističe da je ovo ‘’važan korak u daljem unapređenju uslova rada, ali pre svega u podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane ovog kraja’’.

LOZNICA - Kupili sanitet.jpg
Foto: ZC Loznica

Ustanova je prethodni sanitet, iste marke, vredan 5,5 miliona dinara, nabavila u aprilu, takođe sopstvenim sredstvima radi unapređenja kvaliteta prevoza i pružanja zdravstvene usluge pacijentima kojima je potreban sanitetski prevoz.do tercijarnih i drugih ustanova radi daljeg lečenja i terapije.

