Noćas oko 3 sata iza ponoći u Vinogradskoj ulici u Staroj Pazovi došlo je do jezive nesreće kada je, kako Kurir saznaje, automobil sleteo s puta i zapalio se.

Prema rečima našeg izvora, u momentu nesreće, u vozilu su se nalazile dve osobe starosti 45 i 48 godina, koje su zadobile teške povrede.

Ekipa hitne pomoći je uz pomoć vatrogasaca izvukla obe osobe iz vozila, nakon čega su odmah prevezeni u najbližu zdravstvenu ustanovu.

- Muškarac je dovezen u ambulantu reanimacije u pratnji hitne medicinske pomoći, ima prelom butne kosti i serijski prelom rebara, a žena ima tečnost u stomaku i oboje su zbrinuti - kaže izvor Kurira.