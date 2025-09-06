AUTOMOBILOM SLETELI S PUTA, VOZILO ODMAH PLANULO! Teška nesreća u Staroj Pazovi, vatrogasci izvlačili ljude iz vozila, poznato i u kakvom su stanju!
Noćas oko 3 sata iza ponoći u Vinogradskoj ulici u Staroj Pazovi došlo je do jezive nesreće kada je, kako Kurir saznaje, automobil sleteo s puta i zapalio se.
Prema rečima našeg izvora, u momentu nesreće, u vozilu su se nalazile dve osobe starosti 45 i 48 godina, koje su zadobile teške povrede.
Ekipa hitne pomoći je uz pomoć vatrogasaca izvukla obe osobe iz vozila, nakon čega su odmah prevezeni u najbližu zdravstvenu ustanovu.
- Muškarac je dovezen u ambulantu reanimacije u pratnji hitne medicinske pomoći, ima prelom butne kosti i serijski prelom rebara, a žena ima tečnost u stomaku i oboje su zbrinuti - kaže izvor Kurira.
Policija je na licu mesta obavila uviđaj, nakon čega je vozilo izvučeno iz kanala i poslato na vanredni tehnički pregled.