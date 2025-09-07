Slušaj vest

U istrazi nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Bora tužilaštvo je, kako Kurir saznaje, na korak od ključnih odgovora! Nezvanično se saznaje da je trenutno u toku kompleksno veštačenje, a nakon što stručnjaci dostave nalaz i mišljenje, Više javno tužilaštvo u Zaječaru će odlučiti da li će preduzeti nove dokazne radnje!

- U toku je veštačenje koje je složeno i nakon dostavljanja nalaza i mišljenja, i nakokn što Više javno tužilaštvo u Zaječaru analizira dostavljena dokumenta, biće doneta odluka o eventualnom preduzimanju drugih dokaznih radnji - rečeno je za Kurir iz tužilaštva.

U Banjskom Polju, podsetimo, 16. juna ove godine održana je višečasovna rekonstrukcija nestanka i ubistva dvogodišnje Danke Ilić i tada su iz pritvora dovedeni i osumnjičeni Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51) u pratnji svojih advokata. Na mestu nestanka bili su i forenzičari, policija, ali i roditelji nestale devojčice, Ivana i Miloš Ilić.

Rekonstrukcija je trajala duže od osam sati, a svaki detalj tog kobnog dana preslikan je do najsitnijih delova. Lutka u prirodnoj veličini predstavljala je malu Danku, a osumnjičeni su, odvojenim policijskim vozilima, ponovili svoja kretanja i postupke iz dana kada je dete nestalo.

Janković i Dragijević su tada hladno i precizno odgovarali na pitanja istražitelja. Iako su više od godinu dana u različitim zatvorskim ćelijama i nemaju nikakav kontakt, njihove izjave tokom rekonstrukcije bile su identične!

- Govorili su o tom danu i svaki korak opisali do detalja, a njihova priča bila je identična. Ispričali su da su službenim vozilom JKP "Vodovod“ kobnog 26. marta 2024. godine prolazili kroz Banjsko Polje, zaustavili se pored jednog imanja, obavili malu nuždu i zatim nastavili dalje - ispričao je izvor blizak istrazi za Kurir.

Kako je za Kurir tada rečeno iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, rekonstrukcija u Banjskom Polju bila je najsloženija i najobimnija u istoriji srpskog pravosuđa!

- U rekonstrukciji je učestvovalo na desetine ljudi, počev od osumnjičenih, majke nestale devojčice, svedoka, advokata, policije, forezničara, tužioca... Apsolutno smo ''preslikali'' 26. mart 2024. godine, a sada se u Beogradu, Novom Sadu i u Zaječaru radi obrada koja je izuzetno obimna. Svi koji su se našli pred Višim javnim tužilaštvom u ovom predmetu prethodnih godinu dana na rekonstrukciji su dali identične izjave kao prvi put, a osumnjičeni su negirali zločin, što su i pred nama kazali. Zaječarsko tužilaštvo naložilo je rekonstrukciju jer je Apelacioni sud u Nišu to zahtevao - rečeno je ranije za Kurir u zaječarskom tužilaštvu.

I dalje ostaje otvoreno pitanje gde je mala Danka?

Danka Ilić (2) nestala je 26. marta prošle godine ispred imanja svoje majke u naselju Banjsko Polje kod Bora. Usledila je masovna potraga u kojoj je više od 600 policajaca, vojnika, spasilaca i građana danima pretraživalo svaki pedalj terena.

Šta je sve pretraženo u potrazi za telom x kuća i okolina imanja osumnjičenih u selima Luka i Zlot

x Brestovačka šuma koja se nalazi na tri kilometra od imanja gde je Danka viđena poslednji put

x tunel dug 4,5 kilometra, kao i svi podzemni kanali i šahtovi

x deponija koja na sredini puta od Banjskog polja do sela Brestovac

x Zlotska pećina, klisura i tok istoimene reke

x seoska groblja, bunari i rezervoari za vodu

Posle nekoliko dana, policija je uhapsila radnika JKP "Vodovod“ Bor Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića zbog sumnje da su službenim vozilom udarili devojčicu, a potom pokušali da sakriju njeno telo.

Njih dvojica su isprva priznali zločin i tvrdili da su iz panike odneli telo na deponiju na Starobanjskom putu, ali ni telo, niti drugi čvrsti dokazi nikada nisu nađeni.

Tokom istrage Janković i Dragijević su menjali iskaze, a Apelacioni sud u Nišu je ukinuo prvobitnu optužnicu, ocenivši da je istraga bila puna propusta.