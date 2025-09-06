Slušaj vest

Molotovljev koktel bačen je jutros na restoran u Somboru, a prema prvim informacijama, do napada je došlo oko 4.30 sati, kada je razbijeno staklo lokala i ubačena ekslozivna naprava.

Objekat je bio pun dima, a u restoranu je pričinjena manja materijalna šteta.

Policija radi na utvrđivanju svih relevantnih okolnosti slučaja i identifikaciji i hapšenju osumnjičenog.

