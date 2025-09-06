Objekat je bio pun dima, a u restoranu je pričinjena manja materijalna šteta
Hronika
BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA RESTORAN! Policija u Somboru na nogama zbog napadača, razbio prozor, bacio zapaljivu bocu i pobegao
Slušaj vest
Molotovljev koktel bačen je jutros na restoran u Somboru, a prema prvim informacijama, do napada je došlo oko 4.30 sati, kada je razbijeno staklo lokala i ubačena ekslozivna naprava.
Objekat je bio pun dima, a u restoranu je pričinjena manja materijalna šteta.
Policija radi na utvrđivanju svih relevantnih okolnosti slučaja i identifikaciji i hapšenju osumnjičenog.
Reaguj
Komentariši