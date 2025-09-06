Slušaj vest

Braća M. M. (27) i M. M. (34) saslušani su danas pred Drugim osnovim tužilaštvom u Beogradu zbog sumnje da su 4. septembra sekirom napala mladića M. M. (26) na jednoj benzinskoj pumpi na Čukarici.

Kako Kurir nezvanično saznaje, dvadesedmogodišnji osumnjičeni mladić priznao je dela koja mu se stavljaju na teret, dok je drugi negirao učešće u napadu.

- Osumnjičeni je pred tužilaštvom priznao da je napao M. M. i ispričao da je sukob između njih počeo još ranije i da traje duže od godinu dana. Navodno, sukob je počeo, kako je ispričao pred tužilaštvom, kada je njega oštećeni pretukao zajedno s nekoliko prijatelja - otkriva izvor Kurira blizak istrazi i dodaje:

- Navodno, sve se zakomplikovalo zbog bivše supruge oštećenog, koja je sada u emotivnoj vezi sa napadačem.

Prema rečima izvora, incident se dogodio nakon što su se 4. septembra sreli na pumpi.

- Između njih je došlo najpre do svađe, a zatim je osumnjičeni nasrnuo i fizički na oštećenog - kaže izvor.

Napadnuti mladić je s teškim povredama primljen u Urgentni centar, gde mu je ukazana pomoć. Lekari su mu konstatovali teške povrede, ali se, na sreću, ne nalazi u životnoj opasnosti.

Inače, iako je prvobitno bila informacija da su osumnjičeni pobegli sa lica mesta, kako sada saznajemo, obojica su se odmah posle incidenta u pratnji advokata javili u policijsku stanicu i tada su privedeni.