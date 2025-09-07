Saobraćaj je usporen zbog nezgode, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
SUDAR ŠLEPERA I AUTOMOBILA Sudar kod Zlatibora: Saobraćaj usporen usled nezgode (VIDEO)
Danas je došlo do sudara šlepera i automobila kod Dragulice, na putu prema Zlatiboru.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "ppmedia.rs", šteta na vozilima je veća, ali trenutno stanje učesnika nije poznato.
Saobraćaj je usporen zbog nezgode, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
