Slušaj vest

Danas je došlo do sudara šlepera i automobila kod Dragulice, na putu prema Zlatiboru. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "ppmedia.rs", šteta na vozilima je veća, ali trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Saobraćaj je usporen zbog nezgode, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSLUPANA VOZILA STOJE U JEDNOJ TRACI Lančani sudar na ulazu na Zlatibor: Učestvovala dva automobila i kombi, najviše nastradao MERCEDES!
1749290187cacak-udes-ilustracija.jpg
HronikaVOZILO ZAVRŠILO NA KROVU! Saobraćajna nesreća kod Zlatibora: Stvaraju se zastoji (FOTO)
Screenshot 2025-03-06 215617.jpg
HronikaPRVE FOTOGRAFIJE TRAGEDIJE KOD KOKINOG BRODA, POGINUO MOTOCIKLISTA! Žestok sudar automobila i motocikla (FOTO)
16375973481615064322cacakudesmladicifotorina3.jpg
HronikaHOROR NA PUTU IZMEĐU ZLATIBORA I NOVE VAROŠI: Jeziva saobraćajna nesreća kod Kokinog Broda, sumnja se da je jedna osoba stradala
17222388441682932775hitna-pomoc-rina.jpg