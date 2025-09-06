Slušaj vest

Nikola Milić iz Malog Orašja imao je samo 14 godina kada je 4. maja 2023. godine brutalno prekinut njegov život... Život dečaka koji je voleo fudbal, muziku, porodicu, a čiji osmeh danas živi samo kroz fotografije koje slamaju srce... Nikola je najmlađa žrtva pomahnitalog ubice Uroša Blažića (22) iz Dubone, koji je u krvavom piru ostavio večnu tugu porodicama ubijenih. Da je živ, Nikola bi danas proslavio 17. rođendan.

Blažić je, podsetimo, osuđen pred Višim sudom u Smederevu na 20 godina zatvora, odnosno maksimalnu kaznu jer je u trenutku masakra imao manje od 21 godinu. Ista kazna izrečena je i Radiši Blažić, ocu ubice koji je počinio masakr.

Foto: Društvene Mreže

Potresan video Majka ubijenog dečaka, Dragana Vujadinović, oglasila se na društvenim mrežama, podelivši potresan video koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Na snimku se smenjuju fotografije malog Nikole, od malih nogu pa do školskih dana, dok u pozadini odzvanja pesma "Što te nema", a komentari bližnjih se samo nižu:

- Nikola, ti si zauvek sa nama...Anđele naš...Nepravda koja boli zauvek... - samo su neki od komentara bližnjih.

"Nikole više nema, a bio je samo dete"

O krvavom danu i o tome kako se osećaju nakon nezapamćenog zločina u sudnici ranije su pričali Nikolini roditelji koji su za govornicu došli u majicama sa fotografijama ubijenih mladića. Nije bilo te reči koja i danas može opisati njihovu bol.

- U roku od par minuta pozvao je stariji sin da kaže da neko puca na njih. Muž i svekar su istog momenta krenuli tamo, ja nisam uspela da izađem dovoljno brzo da stignem da uđem u automobil. Zvala sam Nikolu, ali se nije javljao. Imao je samo 14 godina, dete koje nikom ništa nije uradilo. Znala sam da nešto nije u redu jer ne postoji situacija u kojoj mi se Nikola ne bi javio. Suprug mi je javio da je pogođen u glavu i da je bez svesti. Sećam se kovčega koji ulazi u našu kuću. Nikole više nema, a bio je samo dete - ispričala je.

Nakon donete presude za stravični masakr, za medije se oglasio i Dejan, Nikoli otac, rekavši koliko mu sve to teško pada.

- Meni pravda nije zadovoljena jer mog deteta nema, teret sa leđa nikada neće pasti... ali, da, sada sam mirniji zato što je Apelacija potvrdila presudu. Konačno izlaze iz svog hotela, pritvora u kojem imaju tretman kao kraljevi. Konačno će da idu u zatvor, sada će i Blažići videti šta je to zatvor - rekao je tada Dejan.

Najlepših 14 godina

Inače, i Nikolin brat se ranije oglašavao na društvenim mrežama kada je na dan Nikolinog rođendana objavio potresnu poruku uz nekoliko zajedničkih fotografija.

Foto: Petar Aleksić

- Brat, brat je najveće bogatstvo koje možete imati i ako nikada nećete iskazati tu ljubav zagrljajem to ćete iskazati na neki drugi, na neki vaš način. Dugo vremena je prošlo, mili moj, otkako nisi sa mnom, otkako više nema ko da me sačeka kad se kasno vratim kući i večera sa mnom, otkako nema više moje desne ruke i moje pomoći kad god da mi zatreba - napisao je neutešni brat, a zatim dodao: