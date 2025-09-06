Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Ovčarsko-kablarskoj klisuri povređen je motorciklista.

On je vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Čačku.

- Pacijent je primljen na Urgentno prijemno odeljenje u teškom opštem stanju. Posle odrađene dijagnistike i konstatovanih teških telesnih povreda grudnog koša primljen u jedinicu intenzivne nege, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Udes se dogodio na ozloglašenoj "Pejičinoj krivini", deonici puta poznatoj po velikom broju saobraćajnih nezgoda.

