Hronika
MOTOCIKLISTA TEŠKO POVREĐEN! Strašna saobraćajna nesreća na ozloglašenoj "Pejičinoj krivini"
Slušaj vest
U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Ovčarsko-kablarskoj klisuri povređen je motorciklista.
On je vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Čačku.
- Pacijent je primljen na Urgentno prijemno odeljenje u teškom opštem stanju. Posle odrađene dijagnistike i konstatovanih teških telesnih povreda grudnog koša primljen u jedinicu intenzivne nege, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.
Udes se dogodio na ozloglašenoj "Pejičinoj krivini", deonici puta poznatoj po velikom broju saobraćajnih nezgoda.
Reaguj
Komentariši