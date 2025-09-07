Hronika
PENZIONER PAO SA TERASE U MAJDANPEKU! Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće
Slušaj vest
Stariji muškarac preminuo je jutros nakon pada sa terase svoje zgrade u Majdanpeku.
Nesreća se, prema informacijama dogodila jutros oko pet sati ujutru u Karađorđevoj ulici u Majdanpeku.
- Penzioner je živeo sam i za sada nije poznato, kako je došlo do nezgode. Istraga će utvrditi kako je pao, da li mu je pozlilo do je bio na terasi pre nego što je pao na asfalt ili je u pitanju nešto drugo -navodi izvor Informara i dodaje da je nakon toga došla policija i ekipa Hitne pomoći koja je samo mogla da konstatuje smrt penzionera koji je u ovom stanu, prema njihovim rečima živeo sam.
Dežurni tužilac naložio je da se telo odnese na obdukciju, a istraga je i dalje u toku.
(Informer- Kurir.rs)
Reaguj
Komentariši