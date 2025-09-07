Slušaj vest

Stariji muškarac preminuo je jutros nakon pada sa terase svoje zgrade u Majdanpeku

Nesreća se, prema informacijama dogodila jutros oko pet sati ujutru u Karađorđevoj ulici u Majdanpeku. 

- Penzioner je živeo sam i za sada nije poznato, kako je došlo do nezgode. Istraga će utvrditi kako je pao, da li mu je pozlilo do je bio na terasi pre nego što je pao na asfalt ili je u pitanju nešto drugo -navodi izvor Informara i dodaje da je nakon toga došla policija i ekipa Hitne pomoći koja je samo mogla da konstatuje smrt penzionera koji je u ovom stanu, prema njihovim rečima živeo sam. 

Dežurni tužilac naložio je da se telo odnese na obdukciju, a istraga je i dalje u toku. 

(Informer- Kurir.rs)

Ne propustiteHronikaJEZIVA SCENA U MIRIJEVU: U stanu pronađeno telo muškarca (28) iz Nepala
IMG_20250809_200938.jpg
HronikaMLADIĆ IZ UŽICA OSTAVIO I OPROŠTAJNO PISMO: Njegovo telo nađeno ispred zgrade
IMG-20250522-WA0127.jpg
HronikaOBRT U SLUČAJU MLADIĆA, ČIJE JE TELO PRONAĐENO U UŽICU! Obdukcija pokazala - nije ubijen nožem! Evo na šta se sumnja
IMG-20250727-WA0091.jpg
HronikaBIVŠU ŽENU RUSKINJU UPUCAO 3 PUTA, DETE PRONAĐENO MRTVO U DRUGOJ SOBI Detalji stravičnog zločina kod Bajine Bašte: Policija zatekla jeziv prizor
whatsapp-image-20230621-at-5.11.20-pm.jpg