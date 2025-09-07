Slušaj vest

Velika krađa dogodila se pre dva dana u Beogradu gde je, kako javljaju mediji pokraden vlasnik jedne menjačnice.

Prema nezvaničnim informacijama, vlasnik menjačnice, koja se nalazi u Zemunu, uveče oko 22 sata je uzeo pazar i pošao kući, a kada je stigao do zgrade u Novom Beogradu, gde mu je stan, zaskočila ga je zasad nepoznata osoba.

Kako se navodi, napadač je vlasnika menjačnice poprskao biber-sprejom, udario ga i oteo mu sav novac koji je bio kod vlasnika menjačnice, nakon čega je pobegao.

(Telegraf.rs)

