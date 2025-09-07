Slušaj vest

Hvala Bogu, naš junak je dobro!Videli smo ga, nasmejan je i to nam je najbitnije. Sve može da se reši, samo da je glava na ramenima. Momka koji ga je napao u parku u Mionice, ni ne poznaje.

Ovim rečima za Kurir počinje priču rođaka policajca Milana Đ. (31) iz Mionice, koji je 21. avgusta teško povređen kada ga je nakon ponoći u parku napao osumnjičeni A. T. (22) i to mačetom. Osumnjičeni A. T. je posle saslušanja u jednomesečnom pritvoru odlukom Višeg suda u Valjevu koje ga tereti za pokušaj ubistva, dok su policajcu lekari uspeli da sačuvaju ruku koja se sada nalazi u gipsu.

Povređeni policajac iz Mionice Foto: Društvene Mreže

Nosi gips

- Otkad smo saznali šta se desilo te noći, niko od nas nije bio dobro! Plašili smo se kako će sve izgledati na kraju. Međutim, lekari prvo u Valjevu, a onda u Beogradu su uradili vrhunski posao. Milan sada nosi gips i dobro se oseća. Ruka mu nije amputirana i to je najbitnije, a sada mu sledi dug oporavak - kaže nam sagovornica i dodaje:

- Videli smo ga, izgleda lepo. Toliko smo se plašili kako će se oporaviti... Plašimo se i sad i zabrinuti smo, ali bitno da je taj prvi deo prošao.

Kako nam je potom objasnila, čula je da policajac Milan Đ. ni ne poznaje osumnjičenog A. T. koji ga je kobne večeri napao.

Osumnjičeni A. T. se nalazi u pritvoru Foto: Društvene mreže

Ne poznaje osumnjičenog

- Kada se sve desilo, nismo ni pitali ko ga je napao i zašto, jer nam je bilo samo bitno da izvuče živu glavu. Da bude dobro i hvala Bogu tako je na kraju i bilo. Pitali smo ko je taj napadač i koji je razlog da nekoga čekaš u mraku i napadneš onako brutalno. Mačetom. Užas - navodi ona i dodaje:

- Čuli smo da tog momka ne poznaje. Nije mu poznato ni iz kog razloga ga je napao. Najverovatnije, ali to će istraga utvrditi, taj momak je čekao nekog drugog i pomešao ga je sa Milanom. Policajac je porodici, kako sam čula, ispričao da je mislio da će umreti od bolova koje je osećao, kao i da je posle napada sa namerom otišao do kafića kako bi mogli da mu pomognu.

Inače, povređeni Milan Đ. je policijski službenik koji radi u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a u trenutku napada bio je van dužnosti. Tačnije, Milan je bio na bolovanju jer je mesec dana pre napada u parku doživeo saobraćajnu nesreću kada je pao sa motora.

Povređeni policajac M. Đ. Foto: Društvene Mreže

Jurnjava po parku

Očevici su ranije za Kurir ispričali da su tokom napada iz parka čuli viku i galamu. Naime, povređeni Milan Đ. je s prijateljima bio u kafiću koji se nalazi u neposrednoj blizini parka i kada je napustio lokal napao ga je A. T. koji je s mačetom u ruci čekao žrtvu.

- Navodno, prvo je došlo do koškanja i tuče, a onda je usledila vika i jurnjava po parku. Ubrzo se iz parka čulo jaukanje i dozivanje pomoći. Sve se brzo odigralo i isprva smo mislili da su se klinci potukli u parku. Međutim, nakon nekoliko minuta, vrata kafića otvorio je mladić obliven krvlju! Samo je izustio: "Pomozite mi" i srušio se na pragu kafića - ispričao je ranije za Kurir očevidac i dodao da su se svi gosti kafića skamenili.