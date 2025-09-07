Muškarac krvave glave ispuzao iz kukuruza na putu ka Batajnici.
MUŠKARAC KRVAVE GLAVE ISPUZAO IZ KUKURUZA NA PUTU ZA BATAJNICU: Autom sleteo s puta, završio u njivi prevrnut na krov
Sve se dogodilo na auto-putu u smeru ka Beogradu. On je preživeo saobraćajnu nesreću kada je sleteo s puta.
Sve se dogodilo na putu posle Novih Banovaca prema Batajnici.
Čovek je ispao iz automobila i noga mu visi, a automobil je završio u njivi kukuruza prevrnut na krov.
