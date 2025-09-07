Slušaj vest

Sve se dogodilo na auto-putu u smeru ka Beogradu. On je preživeo saobraćajnu nesreću kada je sleteo s puta.

Sve se dogodilo na putu posle Novih Banovaca prema Batajnici.

Čovek je ispao iz automobila i noga mu visi, a automobil je završio u njivi kukuruza prevrnut na krov.

Kurir.rs/Telegraf.rs

