Slušaj vest

Srpski Eskobar je pričao o štetnosti droge, a iz zatvora je organizovao šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su komentarisali vesti iz crne hronike bili su Blažo Marković, ispred pokreta "Novi ljudi, nova snaga Srbije", Milan Popović, advokat i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima SDB.

Marković je pričao o fenomenu da određeni ljudi čak i kada završe iza rešetaka i dalje obavljaju nelegalne poslove:

- Prave gazde nisu u zatvoru, niti im je zabeleženo ime i prezime, sve za koje smo mi čuli su samo radnici. Misterija je živa za gazde. Isto je kao i kod ovih blokadera, mi volimo misterije, a kada vidimo ko je, više neće biti zanimljivo. Obratite pažnju, nekoga uhvate sa određenim nelegalnim stvarima i odjednom kažu ovaj je narko bos, ovaj je na vrhu tog miljea. Upravo to odgovara onim pravim narko bosovima bez lica, koje je ne moguće uhvatiti, možda ih gledamo na televiziji ili na političkoj sceni, biznisu, a možda se baš o narko bosovima radi. To je gotovo najprofitabilnija grana, šta god je zabranjeno, to je jako skupo. Kod nas je sve zabranjeno, pa je sve skupo.

KAKO NARKO BOSOVI IZ ĆELIJE HRANE PORODICE: Na ovaj način funkcionišu ilegalni poslovi čak i kada je "vođa" u zatvoru! Izvor: Kurir televizija

Spasić je pričao o ratovima klanova, pa se osvrnuo na slučaj srpskog Eskobara:

- Sa pažnjom smo pratili njegov slučaj. Svaki čovek koji je u tom kriminalnom miljeu jednog dana želi da bude kao Eskobar, a zaboravljaju kako je Eskobar završio. Svako od njih zna da će završiti isto kao Eskobar. Međutim, toliki je obrt novca napravljen, bavio se tim poslom na totalno nov način, ali je i činjenica da će Eskobarima sa Balkana druge mafije iz Latino Amerike, ali i službe poput CIA, će dozvoliti širenje balkanskog Ekobara samo do one granice do koje oni mogu da kontrolišu sve te tokove. Svaki mafijaš je uvek vodio računa o porodici, kod mafije postoje dva osnovna pravila, dakle briga o porodici, a drugo je da obožavaju cveće. Kada se dogodi tako neko ubistvo i sahrana, cvećare iz tog grada trljaju ruke.

Popović je pričao o tome da u mafijaškom svetu uvek postoje mladi koji će naslediti pokojnika određene grupe:

- To je složen sistem u kojem jedan ode, a drugi izvršilac tih poslova dođe. To su organizovane kriminalne grupe koje imaju kontakte na sve strane, ali i sa državom jer ne postoji nivo organizovanog kriminala bez učešća države, to je svuda u svetu i to je definicija organizovanog kriminala. Jednostavno, država je moćnija od njih, pa ne bi mogli da dođu do tog nivoa bez nekakve pomoći.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH SRPSKIH NARKO BOSOVA: