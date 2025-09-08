Slušaj vest

Kotoranin Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana brutalno je likvidiran pre tri godine naočigled trudne supruge Maše M. i tada dvogodišnje ćerke kad su se vraćali iz šopinga u Istanbulu! Egzekucija je plaćena 1,5 miliona evra, a turski sud na početku godine doneo je presudu da ubice i naručioci likvidacije, inače, pripadnici kavačkog klana osudi na doživotnu robiju!

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 8. septembra 2022. nakon što je Vukotić s porodicom napustio šoping centar u Istanbulu i uputio se ka elitnom naselju gde su živeli pod lažnim identiteom. Mislio je Vukotić da je bezbedan predstavljajući se kao agent za nekretnine, ali su ga pripadnici suparničkog klana iz Kotora locirali i angažovali kriminalne grupe iz Istanbula i Izmira kako bi ga ubile.

Zdravko Perunović, Jovan Vukotić i Radoje Živković Foto: Prinstcreen

Lažni identitet

- U optužnici se navodi da je ubistvo Jovana Vukotića naručio navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i da je angažovao svog rođaka, Nikšićanina Radoja Živkovića i njegovog sugrađanina Zdravka Peruničića, inače pripadnike "kavačkog klana", da lociraju "škaljarca". Vukotić se u Turskoj skrivao pod lažnim imenom Predrag Popović od 2021. godine. Osumnjičeni su ga našli, pratili nekoliko meseci, a potom i ubili u saradnji sa kriminalnim grupama iz Izmira i Istanbula - podseća naš izvor i dodaje:

- Kobnog dana dvojica napadača, turski državljani Jakup Fogan i Emirkan Sumer, ispalili su hice u Vukotića u trenutku kada je on sa porodicom i vozačem bio u kolima. Ubice na motoru su sustigle njihov automobil i u Vukotića ispalile četiri hica. Tokom likvidacije niko drugi u kolima nije povređen, a ubice su pobegle.

Osam dana posle zločina, 16. septembra 2022. godine, turski istražitelji su u velikoj akciji uhapsili 12 osumnjičenih, među kojima su bili i kavčani Živković i Peruničić. Istragom je utvrđeno da su oni platili 1,5 miliona evra i angažovali pripadnike dve najjače kriminalne grupe u Turskoj koje su likvidirale Jovana Vukotića.

1/11 Vidi galeriju Hapšenje osumnjičenih za ubistvo Jovana Vukotića Foto: Printscreen

Optužnicom je bilo obuhvaćeno 18 optuženih koji su se teretili da su učestvovali u organizaciji, logistici i ubistva Vukotića. Sud u Istanbulu je 5. februara ove godine osudio direktne izvršioce ove likvidacije, ali i naručioce ubistva, na doživotnu robiju. Takođe, na zatvorske kazne osuđeni su i ljudi koji su učestvovali u praćenju Jovana Vukotića. Sud je doneo i odluku da se kavčanin Milan Vujotić, koji je bio obuhvaćen optužnicom da je učestvovao u ubistvu Vukotića, oslobodi tih optužbi, ali je osuđen na dve godine zatvora zbog učešća u kriminalnoj organizaciji.

- Emre Karagač, vozač Jovana Vukotića koji je kobnog dana bio za volanom belog automobila, takođe se našao na optužnici koja ga je teretila da je pomagao ubicama tako što je stavio u automobil GPS uređaj za praćenje i dojavljivao im lokacije. Međutim, on je oslobođen ovih optužbi i utvrđeno je da nije imao nikakve veze sa zločinom - podseća sagovornik.

Kamere snimile Vukotića pre ubistva

1/8 Vidi galeriju Kamere snimile poslednje trenutke Vukotića u tržnom centru Foto: Printscreen/Privatna arhiva

Turski mediji su posle ubistva objavili snimke sa nadzornih kamera koje su zabeležile poslednje trenutke života Jovana Vukotića. Na snimcima se vidi vođa "škaljaraca" neposredno pre likvidacije u Istanbulu, kako sa kačketom na glavi šeta tržnim centrom u Bešiktašu sa kesama u rukama, dok njegova žena Maša M. gura kolica s njihovim prvim detetom. Ubice su i tada pratile u stopu Jovana Vukotića, što su kamere takođe, zabeležile.

- Vukotić i njegova trudna supruga na glavama imaju kačkete, što pokazuje da su donekle ipak vodili računa da ih neko ne prepozna. Interesantno je da šetaju sami, bez obezbeđenja, što je najjasnije po kameri koja ih snima kada ulaze i izlaze iz lifta. Vukotić nosi kese, a Maša gura dečja kolica - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da su kamere snimile i kada bračni par u garažu ulazi u beli automobil.