Dvadesetčetvorogodišnja T. S. ranjena je danas oko 14:15 sati u pucnjavi na magistralnom putu Cetinje-Budva, u blizini mesta Brajići, a ona je na motoru bila sa navodnim pripadnikom "škaljarskog klana" Stefanom Beladom (48).

Prema navodima crnogorskih Vijesti, devojka je nakon ranjavanja transportovana u cetinjsku bolnicu gde joj se ukazuje lekarska pomoć. Iz Uprave policije (UP) zvanično je saopšteno da se ranjena devojka nalazila na motociklu sa S. B. Inače, crnogorske viejsti objavile su da je njima iz više izvora potvrđeno da je motociklom upravljao Stefan Belada, koji se ranije zvao Milo, i da je u pitanju pripadnik kotoskog klana.

Spekuliše se da je pucano sa drugog motora, te da je devojku pogodio metak.

- Danas je oko 14.15 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mestu Brajići, kojom priikom je T.S. (24), koja se nalazila na motociklu sa licem S. B., zadobila povrede i njoj se ukazuje lekarska pomoć - piše u zvaničnom saopštenju UP.

Iz te institucije su dodali da u odnosu na ovaj događaj policajci regionalnih centara bezbednosti "Jug" i "Centar", odeljenja bezbednosti Budva i Cetinje, ali i drugih organizacionih jedinica Uprave policije koje su im stavljene na raspolaganje, preduzimaju hitne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, rasvjetljavanja događaja i identifikacije i procesuiranja izvršilaca.