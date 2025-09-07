Slušaj vest

Danas je došlo do teže saobraćajne nesreće kod Raške. 

Naime, kako se vidi na fotografijama agencije Rine, dva automobila su zadobila veću materijalnu štetu, dok je srča rasuta svuda po putu. 

Vozačima se savetuje oprez jer je saobraćaj usporen i stvaraju se velike kolone. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaJEZIV SNIMAK OBARANJA MOTOCIKLISTE KOD RAŠKE: Kamera zabeležila saobraćajku na Ibarskoj magistrali, doje povređeno (video)
img-20240414-113534.jpg
HronikaPREVRNUT ŠLEPER NA OVOJ DEONICI NAPRAVIO KOLAPS: Formirale se nepregledne kolone vozila, vatrogasci izvlačili vozača (VIDEO)
174361320317435955931743595463Kraljevo-šleper-prevrnut-fotorina1.jpeg
HronikaPOTVRĐENA OPTUŽNICA ZA SMRT PORODICE KOD RAŠKE: Vozio pijan i pregazio automobil, među poginulima otac i troje dece
Danijel Lazović, Mirjana Lazović, saobraćajna nesreća, Ušće.jpg
HronikaSUDARILI SE AUTOBUS PUN DECE I AUTOMOBIL! Strašna nesreća na putu Kraljevo-Raška, mališane prevoze u bolnicu
ambulantno-vozilo-shutterstock-1883959411.jpg