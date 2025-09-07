Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati
Udes
AUTOMOBILOM SE ZAKUCAO U STENU NAKON SUDARA Teška saobraćajna nesreća kod Raške: Vozila uništena! (FOTO)
Danas je došlo do teže saobraćajne nesreće kod Raške.
Naime, kako se vidi na fotografijama agencije Rine, dva automobila su zadobila veću materijalnu štetu, dok je srča rasuta svuda po putu.
Vozačima se savetuje oprez jer je saobraćaj usporen i stvaraju se velike kolone.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nisu poznati.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
