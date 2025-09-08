Slušaj vest

Državljanin Srbije N.Z. (42) iz Beograda, osuđen je na 20 dana zatvora, saopštio je Prekršajni sud u Budvi, nakon što je uhvaćen da vozi pod dejstvom alkohola.

- Odmah nakon izricanja odluke, sproveden je u UIKS Spuž na izdržavanje kazne - navodi Prekršajni sud u Budvi.

Suđenje mu je održano 7. septembra 2025. godine, po hitnom postupku, po prijavi koju je podnela Policijska uprava Budva, koja ga je teretila da je u ranim jutarnjim satima na lokalnom putu u Budvi upravljao vozilom pod uticajem 2,87 promila alkohola u krvi.

- Pored kazne, sud mu je izrekao i četvoromesečnu zabranu upravljanja vozilom na teritoriji Crne Gore, koju će, nakon uslovne kazne, sprovoditi Policijska uprava - navodi Prekršajni sud u Budvi.