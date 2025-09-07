Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Jasenica kod Žitorađa, stradala je starija žena koja je bila pešak.

Prema prvim informacijama koje imamo žena ima sedamdesetak godina i nju je vozilom udarila druga žena. U automobile pored vozača bio je kao suvozač muškarac.

Nesreća se dogodila oko 21 sat, a od siline udarca nesrećna žena je odbačena dvadesetak metara.

Uviđaj je u toku.

- Nažalost, usled posledica pada, žena je preminula na licu mesta - potvrđeno nam je u Domu zdravlja Žitorađa.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPREVRNUO SE TRAKTOR, POGINULA ŽENA: Teška saobraćajna nesreća u Vranju
whatsapp-image-20220501-at-2.07.02-pm.jpg
Bosna i HercegovinaSTENA PALA NA AUTO, POGINULA MLADA DOKTORKA (33): Užasna nesreća kod Foče, kola potpuno smrskana!
17240041141686920547-odronovcarbanjafotorina1.jpg
HronikaPOGINUO MUŠKARAC, ŽENA POVREĐENA Nesreća na Sirigu, automobil smrskan (FOTO)
IMG_20250615_014819.jpg
HrvatskaHOROR U ZAGREBU! Žena pala sa balkona, poginula na licu mesta! Uhapšen muškarac! Komšinica otkrila detalje UŽASA!
profimedia-0948748382.jpg