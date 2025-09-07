- Nažalost, usled posledica pada, žena je preminula na licu mesta - potvrđeno nam je u Domu zdravlja Žitorađa
KURIR SAZNAJE! POGINULA ŽENA U SUDARU KOD ŽITORAĐA Teška saobraćajna nesreća u selu Jasenica: Od siline udara odbačena nekoliko metara!
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Jasenica kod Žitorađa, stradala je starija žena koja je bila pešak.
Prema prvim informacijama koje imamo žena ima sedamdesetak godina i nju je vozilom udarila druga žena. U automobile pored vozača bio je kao suvozač muškarac.
Nesreća se dogodila oko 21 sat, a od siline udarca nesrećna žena je odbačena dvadesetak metara.
Uviđaj je u toku.
- Nažalost, usled posledica pada, žena je preminula na licu mesta - potvrđeno nam je u Domu zdravlja Žitorađa.
