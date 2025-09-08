Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, svi povređeni prebačeni su u Urgentni centar, a jedna od četiri osobe povređene u nesreći trenutno je na reanimaciji Urgentnog.

U udesu su učestvovala najmanje tri vozila.

Teška nesreća kod TC Big na Karaburmi Foto: Screenshot RTS

Hitna je odmah stigla na lice mesta i počela da zbrinjava povređene. 

Zbog udesa u tom delu Beograda, u Višnjičkoj ulici, stvaraju se gužve i zastoji.

Kurir.rs

