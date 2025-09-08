U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na Karaburmi kod "Biga" teško je povređeno četvoro ljudi.
težak udes
KURIR SAZNAJE, TEŠKA NESREĆA KOD BIGA NA KARABURMI: 4 povređena, jedan na reanimaciji, u Višnjičkoj ulici stvaraju se zastoji PRVE SLIKE S MESTA SUDARA
Kako Kurir saznaje, svi povređeni prebačeni su u Urgentni centar, a jedna od četiri osobe povređene u nesreći trenutno je na reanimaciji Urgentnog.
U udesu su učestvovala najmanje tri vozila.
Teška nesreća kod TC Big na Karaburmi Foto: Screenshot RTS
Hitna je odmah stigla na lice mesta i počela da zbrinjava povređene.
Zbog udesa u tom delu Beograda, u Višnjičkoj ulici, stvaraju se gužve i zastoji.
