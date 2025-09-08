U selu Senje kod Ćuprije jutros je izbio požar u kome je jedna osoba nastradala.
HOROR SCENA KOD ĆUPRIJE: Pronađeno telo u izgoreloj kući
Kako saznajemo, požar je buknuo u četri sata ujutru i zahvatio je kuću na porodičnom imanju.
- Policija, ekipa Hitna pomoć i vatrogasci-spasioci brzo su došli na adresu. Vatrogasci su uspešno ugasili požar i sprečili su širenje vatre na imanju - kaže naš sagovornik i dodaje :
- Prilikom pretresa prostorija kuće, vatrogasci-spasioci su pronašli jednu osobu u beživotnom stanju.
Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju, istraga je u toku.
