Slušaj vest

Crnogorska policija i dalje traga za napadačima koji su juče usred bela dana sa motocikla isplalili hice u pravcu drugog dvotočkaša, na kom su bili navodni pripadnik škaljarskog klana Stefan Belada (48) i Tamara S. (24) koja je tom prilikom ranjena.

Kako prenose crnogorske Vijesti, meta napada bio je Belada, član cetinjske ćelije škaljarskog klana, koji se ranije zvao Milo. Podsetimo, pucnjava se dogodila oko 14.15 časova na magistralnom putu Budva-Cetinje, u mestu Brajići. Napadači su ispalili nekoliko hitaca u njihovom pravcu i tada je pogođena devojka, dok je vozač "škaljarac" prošao bez povreda.

Stabilno stanje

- Metak je pogodio i teško ranio Cetinjanku koja je sa Beladom bila na dvotočkašu. Sanitetom Hitne pomoći devojka je transportovana u cetinjsku bolnicu "Danilo I", gde joj je ukazana medicinska pomoć. Prema najnovijim informacijama, ona se sada nalazi u stabilnom stanju i nije životno ugrožena - navode Vijesti.

Policija je juče, nedugo nakon što im je prijavljena pucnjava, pokušavala da uđe u trag napadačima koji su nakon ispaljenih hitaca motociklom pobegli u pravcu Budve. Jedan od sagovornika Vijesti, kazao je da su i iz vazduha pokušavali da pronađu begunce za koje se veruje da su pripadnici klana koji duže od deceniju ratuje sa "škaljarcima".

- Policajci su satima, na ulazu u Budvu iz pravca Cetinja, proveravali ko dolazi u taj primorski grad. Na mestu gde je ranjena devojka, policijski inspektori izvršili su uviđaj i izuzeli tragove. Zbog uviđaja, saobraćaj je satima bio u prekidu - navode oni.

Već bio na meti

Stefan Belada koji je juče, najverovatnije, bio meta napada, od ranije je poznat istražnim organima. Nezvanične informacije iz bezbednosnog sektora govore da je on visokopozicionirani član cetinjske ćelije organizovane kriminalne grupe škaljarski klan. U martu 2012. godine ranjen je u tuči u centru Cetinja, a policija je tada lišila slobode dve godine mlađeg Dejana Milačića.

Njegovo ime u novinskim stupcima rezervisanim za crnu hroniku našlo se i početkom 2014. godine, kada je pokušao da ubije sugrađanina Dragana Martinovića. Apelacioni sud u martu 2015. godine potvrdio je presudu kojom je Belada osuđen na tri godine i osam meseci zatvora zbog pokušaja ubistva i nedozvoljenog držanja oružja. Prema presudi, on je 7. januara 2014. godine na Cetinju s umišljajem pokušao da ubije Martinovića.

- Iz pištolja je ispalio hitac prema Martinoviću, pogodivši ga u predelu butine leve noge, nanoseći mu tešku telesnu povredu - piše u presudi.

Krajem 2017. godine, policija je u akciji tokom koje su pretresli 21 objekat na Cetinju i u Podgorici, koje koriste bezbednosno interesantne osobe, pretresla i stan Stefana Belade.