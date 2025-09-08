Slušaj vest

Bokser Marko Cvetićanin poznat javnosti i kao nekadašnji učenik rijalitija "Zadruga" pravosnažno je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od šest meseci, koja neće biti izvršena ukoliko tokom dve godine ne izvrši novo krivično delo, zbog toga što je podstrekavao policajca da mu proverava registarske oznake automobila.

Inače, mediji su posle hapšenja Cvetićanina u novembru 2022. pisali da je on bio povezan sa vračarskim klanom Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara.

Presudom Apelacionog suda koji je pravosnažno kaznio boksera, osuđen je i policajac Nikola Đokić, kom je takođe izrečena uslovna osuda na osam meseci zatvora, sa rokom provere od tri godine, a takođe mu je zabranjeno da u naredne dve godine radi u policiji.

Bokser Marko Cvetićanin Foto: Pritnscreen Instagram

- Okrivljeni su oglašeni krivim što su u Beogradu, od 23. septembra do 10. novembra 2022. Nikola Đokić, policijski službenik MUP-a RS, PU za grad Beograd, u više navrata neovlašćeno okrivljenom Marku Cvetićaninu pribavljao i saopštavao podatke iz informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova koji se odnose na identitet vlasnika putničkih motornih vozila sa određenim registarskim oznakama, do kojih podataka je došao na drugi način - preko svojih kolega sa posla, policijskih službenika zaposlenih u MUP-a RS, PU za grad Beograd koji su do tih podataka došli korišćenjem svojih ličnih pristupnih šifri navedenom sistemu, u čemu ga je sa umišljajem podstrekao Cvetićanin - navodi se u presudi.

Cvetićanin je, kako se dodaje, u više navrata od policajca Đokića zahtevao provere preko sistema MUP-a kako bi saznao ko su vlasnici automobila, čije mu je registarske oznake slao preko aplikacije "wats up".

- Po oceni ovog suda, pravilno je prvostepeni sud cenio da namere i motivi nisu bitni elementi bića krivičnog dela, te da su isti bez uticaja na drugačiju odluku. Na dalje iz izveštaja MUP RS proizlazi da su svi podaci sadržani u informacionom sistemu označeni stepenom tajnosti „poverljivo", sa čim je Đokić kao policijski službenik morao biti upoznat, pa su bez uticaja žalbeni navodi da to nisu neki bitni podaci, odnosno da njihovim otkrivanjem nije nastala neka šteta niti opasnost - navodi se u odluci kojom je Apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu.

Kako se navodi u obrazloženju, Apelacioni sud smatra da je i visina kazne adekavatno odmerena.

Glumio u spotu Barbare Bobak Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenih sud je cenio njihove porodične prilike, kao i činjenicu da su se korektno držali pred sudom, delimično priznajući činjenične navode optuženja, pa je s tim u vezi sa osnovom ocenio da je uslovna osuda adekvatna krivična sankcija - navodi se u obrazloženju.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Cvetićanin je od Đokića tražio i da mu proveri službeno vozilo MUP-a, koje je korišćeno tokom akcije hapšenja "vračaraca" nekoliko dana pre nego što je i njemu policija stavila lisice na ruke.

Inače, kao učesnik rijalitija "Zadruga 2" u poznatoj kući proveo je svega pola sata, jer se potukao i rekordnom brzinom je izbačen napolje.

Cvetićanin je takođe javnosti poznat kao satista u brojnim spotovovima popularnih pevačica, a zapaženu ulogu imao je i u spotu Tanje Savić.

Dovođen je u vezu sa pevačicom Barbarom Bobak, u čijem spotu se takođe pojavio, ali je navode da su bili u vezi on demantovao tvrdeći da mu je drugarica.