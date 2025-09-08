Slušaj vest

Kotoranin Jovan Vukotić, navodni vođa "škaljarskog klana" ubijen je pre tri godine naočigled trudne supruge i deteta u Istanbulu, a povodom godišnjeg pomena u crnogorskim novinama osvanule se mnogobrojne čitulje.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 8. septembra 2022. nakon što je Vukotić s porodicom napustio šoping centar u Istanbulu i uputio se ka elitnom naselju gde su živeli pod lažnim identiteom. Mislio je Vukotić da je bezbedan predstavljajući se kao Predrag Popović, agent za nekretnine, ali su ga pripadnici suparničkog klana iz Kotora locirali i angažovali kriminalne grupe iz Istanbula i Izmira kako bi ga ubile.

"Svojim životom naučio si nas..."

Kako smo već napomenuli, od Jovana Vukotića oprostila se porodica i prijatelji.

- Tri godine su prošle otkako si zakoračio u tišinu večnosti, a mi ostali da merimo dane tvojim odsustvom i tvojom neizmernom prisutnošću. Tvoja ljubav i poštovanje prema porodici i ljudima ostaju nam svetli primer kome težimo. Pravdu si nosio u srcu, a pravičnost u delima. Snaga tvoje duše ne gasi se prolaskom vremena - ona ostaje živa u nama, u našim mislima i našim postupcima. Svojim životom naučio si nas dostojanstvu, časti i istrajnosti - piše u čitulji koju potpisuje Vukotićeva supruga Maša M. sa decom, koja je kobnog dana bila sa njim u kolima kada su napadači na motoru prišli i izrešetali šefa kotorskog klana.

- Za nas nisi nestao - postao si deo svega što jesmo i svega što ćemo biti! Ti si večna mera našeg života. Sa zahvalnošću i večnom ljubavlju.

Inače, tokom egzekucije iako je u kolima bilo četvoro putnika, odnosno vozač Emre Karagač, Jovan Vukotić, Maša M. i njihova dvogodišnja ćerkica, niko nije povređen.

Porodica Vukotić takođe, je objavila čitulju opraštajući se od Jovana koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

- Zauvek sa nama u srcu i duši! Počivaj u miru voljeni naš - navodi se u čitulji porodice Vukotić. Takođe, od Jovana se oprostila i tazbina.

- Sa tugom i ponosom sećamo se našeg zeta. I dok vreme prolazi sećanja na tebe nikada ne blede. Tvoja duša je večna, a uspomena na tebe neprolazna. S ljubavlju i poštovanjem.

"Junače moj"

"Brate moj, prođoše 3 godine od kad te poslaše među anđele. Prerano si otišao! Verujem da je Bog želeo junaka u prvim redovima da ojača armiju. Junače moj, držim se onoga što si me naučio, a to je da su čast i poštenje najvažniji. Živećeš večno dokle god je tvoje braće i nikada nećeš biti zaboravljen. Počivaj u miru, brate moj! Tvoj brat Goca" - navodi se u čitulji.

Pa da podsetimo, kobnog dana dvojica napadača, turski državljani Jakup Fogan i Emirkan Sumer, ispalili su hice u Vukotića. Ubice na motoru su sustigle njihov automobil i u Vukotića ispalile četiri hica. Osam dana posle zločina, 16. septembra 2022. godine, turski istražitelji su u velikoj akciji uhapsili 12 osumnjičenih, među kojima su bili i "kavčani" Radoje Živković, rođak šefa klana Radoja Zvicera i Zdravko Peruničić. Istragom je utvrđeno da su oni platili 1,5 miliona evra i angažovali pripadnike dve najjače kriminalne grupe u Turskoj koje su likvidirale Jovana Vukotića. Turski sud početkom godine, tačnije 5. februara doneo je presudu da ubice i naručioci likvidacije osudi na doživotnu robiju.

