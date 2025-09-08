Slušaj vest

Austrijske vlasti saopštile su juče da mesecima vode borbu protiv srpsko-austrijske narko-grupe, čiji su članovi nedavno uhapšeni u Beču. Među četvoro uhapšenih su i dvojica Srba. Kako navode austrijski mediji, lisice su stavljene na ruke kuririma, a otkriven je i bunker u kom je pronađena droga gde je zatečen jedan osumnjičeni, navodno zadužen za obezbeđivanje skladišta.

- U cilju razbijanja kriminalne organizacije koja je preplavila austrijsko tržište kokainom i drugim ilegalnim supstancama, uhapšena su četvorica muškaraca starosti od 23 do 38 godina. Osumnjičeni su državljani Srbije, Austrije i Bosne i Hercegovine - navode austrijske vlasti i dodaju da je svako od njih imao jasno definisanu ulogu u lancu šverca.

- Jedan je delovao kao "čuvar" bunkera, zadužen za skladištenje narkotika, dok je drugi bio zadužen za transport novca. Još dvojica su delovali kao veliki kupci kokaina. Ove osobe su činile okosnicu mreže koja je delovala u Austriji i šire. Policija ih je pratila mesecima, a sada im preti dugogodišnji zatvor - rekao je izvor.

Tokom pretresa, istražitelji su uspeli da zaplene značajne količine droge i gotovine.

- Zaplenjeno je ukupno 4,9 kilograma kokaina ulične vrednosti od približno 500.000 evra, tri kilograma kanabisa, 153.755 evra u gotovini, pištolj i 14 mobilnih telefona - dodaje izvor.

Značajan korak u borbi protiv narko-klanova

Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner pohvalio je uspešnu saradnju između austrijskih i međunarodnih vlasti. Naglasio je da je prekogranična saradnja ključni faktor u borbi protiv organizovanog kriminala.

- Naša Federalna služba kriminalističke policije radi sa najvećom odlučnošću u borbi protiv kriminala povezanog sa drogom i za bezbednost stanovništva - objasnio je Karner.

Stručnjaci kažu da je uspeh ove operacije označen kao "značajan korak u borbi protiv organizovanog kriminala u Evropi". Naglasio je da će se pritisak na slične organizacije sada povećavati.

Borba protiv kriminala povezanog sa drogom, kako se ističe, nije ograničena samo na Beč. Racije usmerene na slične mreže redovno se sprovode i u drugim austrijskim saveznim državama.