Slušaj vest

Njegove kolege, koje su bile prisutne u trenutku kada se dogodila nesreća, odmah su priskočile u pomoć i pokušale da ga izvuku. U akciju spasavanja uključili su se i vatrogasci, koji su uz specijalnu opremu uspeli da povređenog izvuku na sigurno.

Radnik je kolima Hitne pomoći prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu, a za sada nema informacija o njegovom stanju. Policija i inspekcija rada obaveštene su o nesreći i utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do pada.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaŠEF "ŠKALJARSKOG KLANA" IZREŠETAN NAOČIGLED ĆERKE I TRUDNE SUPRUGE U ISTANBULU! Vukotića ubili pre 3 godine, njegovu glavu "kavčani" platili milion i po evra!
untitled1-copy.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE, JEZIVA NESREĆA KOD BIGA NA KARABURMI: 4 povređena, jedan na reanimaciji, karambol u Višnjičkoj, vozila zgužvana PRVE SLIKE S MESTA SUDARA (FOTO)
collage.jpg
HronikaOSUĐEN BIVŠI RIJALITI IGRAČ: Bokser koji je hapšen zbog veza sa zloglasnim krimi-klanom muljao s policajcem!
1501damir-dervisagic.jpg
HronikaOTKRIVENI NOVI DETALJI O DEVOJCI KOJA JE RANJENA DOK JE BILA NA MOTORU SA ŠKALJARCEM: Istražitelji u potrazi za napadačima, Cetinjanin već bio na meti!
2527905-shutterstock417474538-edit.jpg
HronikaOTKRIVAMO STANJE POVREĐENIH U NESREĆI NA KARABURMI: Vozila uništena do neprepoznatljivosti, po putu PROSUTO GORIVO I SRČA (FOTO)
Screenshot 2025-09-08 074759.png
HronikaMLADI MIHAJLO (24) UDARIO U BETONSKI STUB U RALJI: Lekari se motociklisti bore za život
17290047521680292824udes-auto-motor-fotorina1.jpg