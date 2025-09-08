Slušaj vest

Dragan J. (52) nastradao je u požaru koji je izbio u njegovoj porodičnoj kući u selu Senje kod Ćuprije, a njegove komšije kažu da se pretpostavlja da je on u tom momentu spavao!

Požar je, podsetimo, izbio oko četri sata ujutru i zahvatio je kuću u kojoj je Dragan godinama živeo sam.

- Spavali smo kad je izbio požar. Osetila se paljevina i dim, ustali smo iz kreveta i videli da je kuća kod komšije Dragana u plamenu. Bukvalno smo iskočili iz kreveta. Neko od komšija je već video da je došlo do požara pa je zvao vatrogasce i policiju. Čule su se tada već sirene - kaže meštanin Senja i dodaje:

- Vatrogasci su brzo ugasili vatru, a navodno, izbio je požar u jednoj od prostorija kuće. Možda je Dragan spavao kada je buknula vatra, ništa za sada ne znamo, istraga će to utvrditi. Jako nam je žao što je nastradao na takav način.

Kako su nam potom objasnili, uviđaj je trajao dugo i bilo je prisutno nekoliko automobila policije.

- Vatrogasci su ugasili požar, a onda su pronašli telo Dragana. Ekipa Hitne pomoći je pokušala da mu pomogne, ali su samo mogli da konstatuju smrt komšije - dodali su.

Meštani sela nadomak Ćuprije navode da je nastradali bio slabo pokretan.

- Dragan se nije ženio i nema decu. Prvo mu je umro otac, a pre deset godina je ostao i bez majke, pa je od tada sam živeo na velikom imanju. Pre nekoliko godina je povredio nogu, slomio je. Međutim, stanje mu se kasnije iskomplikovalo, pa je od tada koristio štaku - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Jedan od komšija video ga je juče kako šeta ulicom, delovao je malo nervozno, ne znamo šta mu se desilo. Ali žao nam je čoveka, a način na koji je izgubio život je baš užasan.