Nezvanično, deda se na ovakav potez odlučio zbog parking mesta!

Nakon prebijanja S.Đ. je seo u kola i pobegao.

N.M. su konstatovane povrede glave.

Kako se saznaje, policija je uhapsila osumnjičenog i našla šipku kojom je tukao komšiju.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

