Policija u Beogradu uhapsila je S.Đ. (81) pod sumnjom da je danas oko 10 sati u Sremčici metalnom šipkom pretukao komšiju N.M. (36).
STARAC METALNOM ŠIPKOM PREMLATIO KOMŠIJU (36): Haos u Sremčici, evo zašto je dohvatio motku i krenuo da BIJE! Samo seo u kola i mirno se odvezao
Nezvanično, deda se na ovakav potez odlučio zbog parking mesta!
Nakon prebijanja S.Đ. je seo u kola i pobegao.
N.M. su konstatovane povrede glave.
Kako se saznaje, policija je uhapsila osumnjičenog i našla šipku kojom je tukao komšiju.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)
