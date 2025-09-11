Slušaj vest

Tela Miljana Đekića i Vanje Miloševića, dvojice Nišlija ubijenih sredinom avgusta u Santa Kruzu u Boliviji, uskoro će biti dopremljena u Srbiju. Njihove porodice čekaju sanduke sa posmrtnim ostacima, dok bolivijska policija i dalje istražuje stravičan zločin!

Gotovo u isto vreme, telo Dejana Lazarevskog, državljanina Severne Makedonije, biće dopremljeno njegovoj porodici u Strumicu. Njih trojica kobnog 12. avgusta, svega nekoliko sati nakon što su sleteli u Boliviju, podsetimo, upali su u klopku iz koje nije bilo izlaza.

Foto: NTV/RED UNO, Printscreen/eldeber.com.bo

Za njihovo ubistvo osumnjičena su četvorica državljana Bolivije.

Prema nezvaničnim informacijama, Đekić je u Južnu Ameriku krenuo zbog višemilionskog duga u Srbiji. Navodno, u posao je ušao i Milošević, a njima se pridružio i Lazarevski. Nisu ni slutili da će završiti u smrtnoj zasedi kartela.

Nekoliko dana kasnije, u Santa Kruzu su likvidirana još dvojica Bolivijaca povezanih sa istim kriminalnim strukturama. Ova ubistva dodatno su uzdrmala grad, a tamošnji mediji tvrde da su sve žrtve bile deo lanca trgovine ogromnim količinama kokaina.

Santa Kruz je i ranije bio koban za Srbe, pre 15 godina tamo su ubijena trojica naših državljana, za koje se tada tvrdilo da su telohranitelji najmoćnijeg narko-bosa Vilijama Rozalesa Suareza. I ta likvidacija ostala je do danas obavijena velom tajne.

Uhapšen i Luka Starčević

Dve nedelje nakon ubistva Nišlija, na granici Paragvaja i Bolivije uhapšen je Luka Starčević, za koga obaveštajne službe tvrde da je jedan od ključnih ljudi “Balkanskog kartela”! Kod njega su pronađena falsifikovana argentinska dokumenta, a odmah je izručen Brazilu gde se tereti za ubistvo.

Bolivijski mediji pišu da je upravo on trebalo da stigne u Santa Kruz i “sredi situaciju” u krvavom sukobu kartela, ali mu je policija poremetila planove.

Krvavi rat kartela

Sve ukazuje na to da iza masakra Srba stoji sukob “balkanskog” i “brazilskog” kartela. Njihova borba vodi se za kontrolu rute kokaina koja iz Bolivije ide ka Evropi.