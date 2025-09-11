NIŠLIJE ZAVRŠILE U KRVAVOJ KLOPCI KARTELA, PORODICE ČEKAJU DA STIGNU U SANDUCIMA IZ BOLIVIJE! Nastavlja se istraga, a sve ukazuje na sukob dva narko-klana!
Tela Miljana Đekića i Vanje Miloševića, dvojice Nišlija ubijenih sredinom avgusta u Santa Kruzu u Boliviji, uskoro će biti dopremljena u Srbiju. Njihove porodice čekaju sanduke sa posmrtnim ostacima, dok bolivijska policija i dalje istražuje stravičan zločin!
Gotovo u isto vreme, telo Dejana Lazarevskog, državljanina Severne Makedonije, biće dopremljeno njegovoj porodici u Strumicu. Njih trojica kobnog 12. avgusta, svega nekoliko sati nakon što su sleteli u Boliviju, podsetimo, upali su u klopku iz koje nije bilo izlaza.
Za njihovo ubistvo osumnjičena su četvorica državljana Bolivije.
Prema nezvaničnim informacijama, Đekić je u Južnu Ameriku krenuo zbog višemilionskog duga u Srbiji. Navodno, u posao je ušao i Milošević, a njima se pridružio i Lazarevski. Nisu ni slutili da će završiti u smrtnoj zasedi kartela.
Nekoliko dana kasnije, u Santa Kruzu su likvidirana još dvojica Bolivijaca povezanih sa istim kriminalnim strukturama. Ova ubistva dodatno su uzdrmala grad, a tamošnji mediji tvrde da su sve žrtve bile deo lanca trgovine ogromnim količinama kokaina.
Santa Kruz je i ranije bio koban za Srbe, pre 15 godina tamo su ubijena trojica naših državljana, za koje se tada tvrdilo da su telohranitelji najmoćnijeg narko-bosa Vilijama Rozalesa Suareza. I ta likvidacija ostala je do danas obavijena velom tajne.
Uhapšen i Luka Starčević
Dve nedelje nakon ubistva Nišlija, na granici Paragvaja i Bolivije uhapšen je Luka Starčević, za koga obaveštajne službe tvrde da je jedan od ključnih ljudi “Balkanskog kartela”! Kod njega su pronađena falsifikovana argentinska dokumenta, a odmah je izručen Brazilu gde se tereti za ubistvo.
Bolivijski mediji pišu da je upravo on trebalo da stigne u Santa Kruz i “sredi situaciju” u krvavom sukobu kartela, ali mu je policija poremetila planove.
Krvavi rat kartela
Sve ukazuje na to da iza masakra Srba stoji sukob “balkanskog” i “brazilskog” kartela. Njihova borba vodi se za kontrolu rute kokaina koja iz Bolivije ide ka Evropi.
Ministar unutrašnjih poslova Bolivije Roberto Rios izjavio je da međunarodne kriminalne grupe pokušavaju da zauzmu pozicije posle bekstva narko-bosa Sebastijana Enrikea Marseta. On je naglasio da se sada u zemlji vodi rat za prevlast u kome sve aktivniju ulogu imaju i Evropljani.